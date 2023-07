ഇന്ത്യൻ ആകും ചന്ദ്രൻ; ചന്ദ്രയാൻ വിക്ഷേപണത്തിൽ മികച്ച ആത്മവിശ്വാസം: എസ്.സോമനാഥ് അഭിമുഖം

ചന്ദ്രയാൻ 3 വിക്ഷേപണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇസ്റോ ചെയർമാൻ എസ്.സോമനാഥ് ‘മലയാള മനോരമ’യോട് സംസാരിക്കുന്നു

അവസാന നിമിഷം ചന്ദ്രനിൽ ലാൻഡർ ഇറങ്ങുമ്പോഴുണ്ടായ ചെറു തകരാർ കാരണം പരാജയപ്പെട്ട ‘ചന്ദ്രയാൻ 2’ ദൗത്യത്തിന്റെ പോരായ്മകളിൽനിന്നു പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുള്ള മൂന്നാം ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യം തിരിച്ചടികളെ അതിജീവിച്ച് ഉയരാനുള്ള ഇസ്റോയുടെ മികവിന്റെ തെളിവാണ്. വിക്ഷേപണത്തിനു തൊട്ടുമുൻപ് ചന്ദ്രയാൻ 3 ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ഇസ്റോ ചെയർമാൻ എസ്.സോമനാഥ് മലയാള മനോരമയ്ക്കു നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖം.

∙ ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങൾക്ക് ചന്ദ്രയാൻ 3 എത്രത്തോളം പ്രധാനമാണ്?

സങ്കീർണമായ ദൗത്യങ്ങളിൽനിന്നു നമ്മൾ കൂടുതൽ പുതിയ പാഠങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത്. മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുക (ലാൻഡിങ്) എന്നതു ഭാവിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടമാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രനിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. ഭാവിയിൽ ചൊവ്വയിലും ശുക്രനിലുമൊക്കെ നമുക്കു ലാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും.

ലാൻഡിങ് എന്നതു കംപ്യൂട്ടർ നിയന്ത്രിത പ്രക്രിയയാണ്. അതിൽ ഒരുപാടു പ്രശ്നങ്ങളും സാധ്യതകളുമുണ്ട്. ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിലെ ലാൻഡിങ് വിജയകരമായാൽ ഭാവിയിൽ ചൊവ്വയിലോ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിലോ ലാൻഡറിനെ ഇറക്കി പര്യവേക്ഷണം നടത്താൻ നമുക്കു കുറെക്കൂടി കരുത്തു ലഭിക്കും.

ലോകരാജ്യങ്ങൾ ചന്ദ്രനിൽ വലിയ താൽപര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട്, ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുന്നത് അവിടെ നമ്മുടേതായ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുന്നതിനു പ്രധാനമാണ്. ഭൂമിക്കു പുറത്ത് ചൊവ്വയിലേക്കും മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കും യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടത്താവളമായി ചന്ദ്രൻ മാറാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഇന്ത്യയ്ക്കും ആ പ്രക്രിയയിൽ സ്വന്തമായൊരു മേൽവിലാസവും സ്ഥാനവും ഉണ്ടാകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

∙ ചന്ദ്രയാൻ 3 ദൗത്യത്തിന്റെ നയതന്ത്രപ്രാധാന്യം ?

ഇതൊരു നയതന്ത്ര ദൗത്യമല്ല, ശാസ്ത്ര ദൗത്യമാണ്. ‘ചന്ദ്രയാൻ–1’ൽ ഓർബിറ്റർ ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ‘ചന്ദ്രയാൻ 2’ൽ ലാൻഡിങ് ലക്ഷ്യമിട്ടു, അതു നടന്നില്ല. ‘ചന്ദ്രയാൻ 3’ന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുക, ലാൻഡറിലെയും റോവറിലെയും ഉപകരണങ്ങൾ (പേലോഡ്) ഉപയോഗിച്ചു ഗവേഷണം നടത്തുക എന്നിവയാണ്. ചന്ദ്രനെക്കുറിച്ചു ലോകരാജ്യങ്ങൾ അടുത്ത കാലത്തു താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിനു പിന്നിൽ ചന്ദ്രയാൻ 1 ദൗത്യത്തിന്റെ വിജയം പ്രധാന ഘടകമാണ്.

∙ ചൈനയുടെ ബഹിരാകാശ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ ഈ ദൗത്യം എങ്ങനെയാകും ഇന്ത്യയ്ക്കു മുൻതൂക്കം നൽകുക?

ചൈനയുടെ ബഹിരാകാശ മുന്നേറ്റവും ചന്ദ്രയാനും തമ്മിൽ എന്തിനു ബന്ധിപ്പിക്കണം? ബഹിരാകാശത്ത് പഠിക്കാൻ ഒരുപാടു കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നു മാത്രമാണ് ചന്ദ്രൻ. ചൈന ഒരുപാട് റോക്കറ്റുകളും ഉപഗ്രഹങ്ങളും വിക്ഷേപിക്കുന്നു, ബഹിരാകാശ നിലയം തയാറാക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം മറ്റൊരു വഴിക്കുള്ള പ്രവർത്തനമാണ്. നമ്മളും നമ്മുടേതായ വഴിക്കു ബഹിരാകാശ ഗവേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ വളർച്ചാപാതയും അവരുടേതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്.

∙ ചന്ദ്രയാൻ 3 ദൗത്യത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടം ഏതാണ്?

ചന്ദ്രനിൽ ലാൻഡർ സാവധാനം ഇറങ്ങുന്നത് (സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്) ആണ് പ്രധാനഘട്ടം. ചന്ദ്രയാൻ 2ൽ ചെയ്തു വിജയിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ ഒരേയൊരു ഘട്ടം ലാൻഡിങ് ആണല്ലോ. അതു വിജയകരമാക്കുക തന്നെയാണ് ഇത്തവണ പ്രധാനം. റോക്കറ്റ് പൂർണമായി പ്രവർത്തിക്കണം. പ്രൊപ്പൽഷൻ മൊഡ്യൂളിനെ ഭൂമിക്കു ചുറ്റുമുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ കൃത്യമായി വിടണം. അതു തെറ്റിയാൽ പിന്നീട് ഒന്നും നടക്കില്ല. ഭൂമിയിൽനിന്നു ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള യാത്ര കൃത്യമായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അതു ചന്ദ്രന്റെ ഗുരുത്വാകർഷണ വലയത്തിൽ എത്തണമെന്നില്ല. അവിടെനിന്നു തെറിച്ചുപോകും. അതുകഴിഞ്ഞു ചന്ദ്രന്റെ 100 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലേക്കു കൃത്യമായി എത്തണം. ലാൻഡർ വേർപെടുത്തിയാൽ സാവധാനം ചന്ദ്രനുമായുള്ള അകലം കുറച്ചു കൊണ്ടുവരണം. അങ്ങനെ ഓരോ ഘട്ടത്തിനും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. എങ്കിലും ലാൻഡിങ് ഇതുവരെ കൃത്യമായി ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അതാണ് ഇത്തവണ കൂടുതൽ വെല്ലുവിളി. അതിനു വേണ്ടിയാണ് കൂടുതൽ ചർച്ചകളുണ്ടായതും രൂപരേഖകളുണ്ടാക്കിയതുമൊക്കെ.

∙ ഏറ്റവും ചെലവു കൂടിയ ഘട്ടം ഏതാണ്? ആകെ ചെലവെത്രയാണ്?

റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ചെലവു കൂടിയ ഘട്ടം. റോക്കറ്റിനാണ് ചെലവു കൂടുതൽ. ആകെ ചെലവിനെക്കുറിച്ച് ഇസ്റോ ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ കണക്ക് ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

∙ ചന്ദ്രയാൻ 4 ദൗത്യം ഉടനുണ്ടാകുമോ?

ഇതുവരെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ചന്ദ്രയാൻ 3 പൂർണമായശേഷം ആലോചിക്കാം. ചന്ദ്രയാൻ 3 കഴിഞ്ഞിട്ട് ജപ്പ‍ാനുമായി ചേർന്ന് ചന്ദ്രനിലെ ധ്രുവ പര്യവേക്ഷണ ദൗത്യമാണ് (ലൂണാർ പോളർ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ– ലുപെക്സ്) പദ്ധതിയിൽ.

∙ ചന്ദ്രയാൻ 3 ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ വിക്ഷേപണത്തിനൊരുങ്ങുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്?

ആത്മവിശ്വാസമുള്ളതു കൊണ്ടാണ് വിക്ഷേപണത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നത്. ആത്മവിശ്വാസത്തിന് എന്തെങ്കിലും കോട്ടമുണ്ടെന്നു തോന്നിയാൽ ആ നിമിഷം വിക്ഷേപണം മാറ്റും.

English Summary : ISRO Chairman S. Somnath speaks to 'Malayala Manorama' on the occasion of Chandrayaan 3 launch