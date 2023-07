ലോകസമാധാനത്തിന് ഇന്ത്യ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധം: മോദി

പാരിസ് ∙ ലോകസമാധാനത്തിനും ക്ഷേമത്തിനും ഇന്ത്യ എക്കാലവും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു. പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മക്രോയ്ക്കൊപ്പം ഫ്രഞ്ച് ദേശീയ ദിനാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി.

ഫ്രാൻസിന്റെ പരമോന്നത ദേശീയ ബഹുമതിയായ ‘ലീജിയൻ ഓഫ് ഓണർ’ ബഹുമതി മോദിക്കു മക്രോ സമ്മാനിച്ചു. ഈ ബഹുമതി ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് മോദി. ലോകചരിത്രത്തിൽ അതികായ സ്ഥാനമുളള ഇന്ത്യ ഭാവിയിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്ന രാജ്യവുമാണെന്ന് മക്രോ പറഞ്ഞു. പങ്കാളിയും സുഹൃത്തുമായ ഫ്രാൻസിന്റെ സ്നേഹത്തിന് ഇന്ത്യയിലെ ജനകോടികൾ നന്ദി പറയുന്നതായി മോദി പറഞ്ഞു. മാർസെയിൽ ഇന്ത്യ പുതിയ കോൺസുലേറ്റ് തുറക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

പ്രസിഡന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ എലീസെ പാലസിൽ ഔദ്യോഗിക വിരുന്നിലും സിഇഒമാരുടെ യോഗത്തിലും മോദി പങ്കെടുത്തു. ഇന്ന് അബുദാബിയിലെത്തുന്ന മോദി യുഎഇ പ്രസിഡന്റും അബുദാബി ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാനുമായി ചർച്ച നടത്തും. ഫ്രഞ്ച് ദേശീയ ദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ബാസ്റ്റീൽ ഡേ പരേഡിൽ 241 അംഗ ഇന്ത്യൻ സൈന്യവും പങ്കെടുത്തു.

English Summary: India, France together in war against terror, Says PM Modi