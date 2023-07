വിമാനജാലകത്തിലൂടെ നോക്കി; അതാ പോകുന്നു ഒരു റോക്കറ്റ്!

ചെന്നൈ∙ ചന്ദ്രയാൻ 3 ദൗത്യം വഹിച്ചുള്ള എൽവിഎം 3 റോക്കറ്റിന്റെ ആകാശക്കുതിപ്പ് ആകാശത്തു നിന്നു കാണാനും ചിലർക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ബംഗ്ലദേശ് തലസ്ഥാനം ധാക്കയിലേക്കു പുറപ്പെട്ട ഇൻഡിഗോ വിമാനത്തിലെ യാത്രികർക്കാണ് അപൂർവാവസരം ലഭിച്ചത്. ഇവരിൽ ചിലർ ഇതിന്റെ വിഡിയോയുമെടുത്തു.

ഈ വിഡിയോ ഇസ്റോ പ്രൊപ്പൽഷൻ കോംപ്ലക്സ് മുൻ ഡയറക്ടർ പി.വി. വെങ്കിടകൃഷ്ണൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഷെയർ ചെയ്തു. ഇതിനിടെ ചന്ദ്രയാൻ 3 വിക്ഷേപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആകാശവെളിച്ചം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ദൃശ്യമായി. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നുള്ള ട്വിറ്റർ ഉപയോക്താക്കൾ ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു.

