രൂപയും ദിർഹവും കൈകോർത്തു; ഇന്ത്യ – യുഎഇ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്ക് പ്രാദേശിക കറൻസി

അബുദാബി ∙ ഇന്ത്യയും യുഎഇയും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ഇനി മുതൽ പ്രാദേശിക കറൻസിയിൽ. ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ രൂപയും യുഎഇ ദിർഹവും വിനിമയത്തിനുപയോഗിക്കാനുള്ള സുപ്രധാന കരാറിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ യുഎഇ സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ചരിത്ര തീരുമാനം. വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായി നേരിട്ടുള്ള വ്യാപാര – വാണിജ്യ ഇടപാടുകളിൽ ഡോളറിനെ ആശ്രയിക്കുന്നതു കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കരാർ. രാജ്യാന്തര വ്യാപാരത്തിൽ ഡോളറിന്റെ ആവശ്യം കുറയുകയും രൂപ സ്ഥിരത നേടുകയും ചെയ്യുമെന്നു സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെയും യുഎഇ പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാന്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ശക്തികാന്ത ദാസും യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഗവർണർ ഖാലേജ് മുഹമ്മദ് ബലാമയും തമ്മിലാണ് ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചത്. ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും സെൻട്രൽ ബാങ്കുകൾക്ക് രൂപയിലും ദിർഹത്തിലും സാമ്പത്തിക ഇടപാട് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും.

മുൻപ്, ലഭിച്ച പണം ഡോളറിലേക്കു മാറ്റിയ ശേഷമേ സാമ്പത്തിക ഇടപാട് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നുള്ളു. ഏതു കറൻസിയിൽ വ്യാപാരം നടത്തണമെന്ന് വ്യാപാരിക്ക് തീരുമാനിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും കരാർ നൽകുന്നു. തുക കൈമാറുമ്പോൾ കറൻസി വിനിമയത്തിന് ഈടാക്കുന്ന നിരക്ക് പുതിയ കരാറിലൂടെ ഒഴിവായി. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്ത്യയും യുഎഇയും തമ്മിൽ 2000 കോടി ഡോളറിന്റെ വ്യാപാരമാണ് നടന്നത്.

യുഎഇയുമായി യുപിഐ ഇടപാടും വരും

യുഎഇയിലുള്ളവർക്കും ഇന്ത്യയിലുള്ളവർക്കും തമ്മിൽ യുപിഐ വഴി പണമിടപാട് നടത്താൻ അവസരമൊരുങ്ങുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ യുപിഐയും (യൂണിഫൈഡ് പേയ്മെന്റ്സ് ഇന്റർഫേസ്) യുഎഇ വികസിപ്പിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റന്റ് പേയ്മെന്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമും (ഐപിപി) തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കും. ഇതുസംബന്ധിച്ച കരാറിലും ഒപ്പുവച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ ഒരാൾക്ക് യുപിഐ വഴി പണമയയ്ക്കുന്ന അതേ വേഗത്തിൽ യുഎഇയിലെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും ഫോൺ നമ്പറുമുള്ളവർക്കും അയയ്ക്കാമെന്നതാണ് മെച്ചം.

നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ കാർഡുകൾ യുഎഇയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യാന്തര സേവനദാതാവിന്റെ സഹായം വേണ്ടിയിരുന്നു. യുഎഇ കാർഡ് ഇന്ത്യയിലും സമാനരീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ആർബിഐ വികസിപ്പിച്ച സ്ട്രക്ചറൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മെസേജിങ് സംവിധാനം (എസ്എഫ്എംഎസ്) യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്കിനും പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

ഡിജിറ്റൽ കറൻസിയിലും സഹകരണം

യുഎഇയും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ ഡിജിറ്റൽ കറൻസി ഇടപാടും വൈകാതെ സാധ്യമായേക്കും. ഇതടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ സഹകരണത്തിനായി കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ റിസർവ് ബാങ്കും യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്കും തമ്മിൽ ധാരണാപത്രം കൈമാറിയിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ഡിജിറ്റൽ കറൻസിയായ ഇ–റുപ്പിയും യുഎഇയുടെ ഡിജിറ്റൽ കറൻസിയും തമ്മിൽ ഇടപാട് നടത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ആദ്യമായാണ് ഡിജിറ്റൽ കറൻസി രംഗത്ത് മറ്റൊരു രാജ്യവുമായി റിസർവ് ബാങ്ക് സഹകരണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടത്. അച്ചടിച്ച നോട്ടിനു പകരം മൊബൈൽ ഫോണിലെ ആപ്പിൽ കൊണ്ടു നടക്കാവുന്ന കറൻസിയാണ് ഇ–റുപ്പി.

കയ്യോടെ കച്ചവടം

കരാറിന്റെ ഭാഗമായി ആദ്യ വ്യാപാരം ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ ഇന്നലെ നടന്നു. യുഎഇയിലെ സ്വർണ കയറ്റുമതി സ്ഥാപനമായ പീകെ ഇന്റർമാർക് 25 കിലോ സ്വർണം 12.84 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ചു. യെസ് ബാങ്ക് വഴിയായിരുന്നു ഇടപാട്.

അബുദാബിയിലും ഐഐടി ക്യാംപസ്

അബുദാബി ∙ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ വിദേശ ഐഐടി ക്യാംപസ് അബുദാബിയിൽ തുടങ്ങും. ഡൽഹി ഐഐടിയുടെ ക്യാംപസാണ് തുറക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, യുഎഇ പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കേന്ദ്ര മാനവവിഭവ മന്ത്രാലയവും അബുദാബി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും ഐഐടി ഡൽഹിയും തമ്മിൽ ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചു.

ഐഐടി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവിൽ ഒരു പങ്ക് യുഎഇ വഹിക്കും. 2024 ജനുവരിയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ കോഴ്സുകളും 2024 സെപ്റ്റംബറിൽ‌ ബിരുദ കോഴ്സുകളും ആരംഭിക്കും. വിദേശത്തെ ആദ്യ ഐഐടി ക്യാംപസ് കിഴക്കനാഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ ടാൻസനിയയിലെ സാൻസിബറിൽ ഒക്ടോബർ 25ന് പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കും. മൂന്നാമത്തേത് മലേഷ്യയിലായിരിക്കും.

