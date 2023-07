കയറ്റുമതിയിൽ ലാഭം കൂടും; ഇന്ത്യ–യുഎഇ വിപണി ശക്തമാകും

ദുബായ് ∙ രാജ്യാന്തര വ്യാപാര മേഖലയിൽ പണം ചോർത്തുന്ന പല ഘട്ടങ്ങളാണ് പ്രാദേശിക കറൻസി ഇടപാട് കരാറിലൂടെ ഇല്ലാതാകുന്നത്. ഇപ്പോൾ യുഎഇയിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കു സാധനങ്ങൾ കയറ്റി അയയ്ക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ദിർഹം ഡോളറിലേക്കു മാറ്റണം. പിന്നീട് ഡോളർ ഇന്ത്യൻ രൂപയിലേക്കും. ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ വിനിമയത്തിനും വേണ്ടിവരുന്ന ചെലവ് പുതിയ കരാറിലൂടെ ഇല്ലാതാകും. വിദേശ ഇടപാടുകൾക്കായി സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഡോളറിന്റെ കരുതൽ ശേഖരം കുറയ്ക്കാനും അത് ഉപകരിക്കും. നിലവിൽ ഡോളർ ഉപയോഗിച്ച് ഏതു രാജ്യവുമായും വ്യാപാരം നടത്താം. രൂപ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വ്യാപാരത്തിനു പരിമിതിയുണ്ട്.



സ്വർണ വ്യാപാര രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്കു വഴിയൊരുക്കുന്ന തീരുമാനമാണിതെന്നു മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ഷംലാൽ അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യ – യുഎഇ വ്യാപാര കരാറിനു പിന്നാലെ ഉണ്ടായ സുപ്രധാന തീരുമാനമാണിത്. സ്വർണ വ്യാപാരികളെ സംബന്ധിച്ചു നിലവിലെ രീതിയിൽ പലതരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക നഷ്ടവും നേരിട്ടിരുന്നു. പ്രാദേശിക കറൻസി ഡോളറിലേക്കു മാറ്റി വീണ്ടും പ്രാദേശിക കറൻസിയിലേക്കു മാറ്റുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചെലവ് വൻകിട കച്ചവടക്കാർക്കു മാസം ദശലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അടുത്തു വരും. ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ മൂല്യം ദിവസേന മാറുമ്പോൾ വില സ്ഥിരത ഉറപ്പിക്കാൻ ‘ഹെഡ്ജിങ്’ നടത്തിയാണ് സ്വർണ കയറ്റുമതിയും ഇറക്കുമതിയും നടത്തുന്നത്. ഒരു ലക്ഷം ഡോളറിനു വിൽപന നടത്തുമ്പോൾ പണം 30 ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അന്നത്തെ രൂപയുടെ മൂല്യത്തിന് അനുസരിച്ചു നഷ്ടം സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ബാങ്കുകളിൽ മുൻകൂട്ടി ഡോളർ വിറ്റ് രൂപയുടെ വില സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്ന രീതിയാണ് ഹെഡ്ജിങ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ രൂപയുടെ നിരക്ക് കുറയുകയോ കൂടുകയോ ചെയ്താൽ വിറ്റ വകയിൽ വ്യാപാരിക്കു നഷ്ടമുണ്ടാകും. കയറ്റുമതിയിലും ഇറക്കുമതിയിലും പണവും സമയവും ലാഭിക്കാൻ ഇതുവഴി കഴിയും. ഇന്ത്യൻ വിപണിയുടെ ഭാഗമായി യുഎഇയും യുഎഇ വിപണിയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയും മാറുന്നതിനും പുതിയ കരാർ കാരണമാകും. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കു സാധനങ്ങൾ അയയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഇടത്താവളമായി യുഎഇ മാറുകയും ചെയ്യും.

പ്രാദേശികമായി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ വിപണിക്കും കരാർ നേട്ടമാണ്. ചണം, കശുവണ്ടി, നാണ്യവിളകൾ ഉൾപ്പടെയുള്ള സാധനങ്ങളുടെ കയറ്റുമതിയിൽ ഇപ്പോൾ പിന്തുടരുന്ന രീതി മുഴുവൻ മാറും. ഉൽപാദകരിൽനിന്നു രൂപ നൽകി വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങൾ കയറ്റുമതിക്കാർ ഡോളർ ഇടപാട് നടത്തിയാണ് കയറ്റി അയയ്ക്കുന്നത്. അത് യുഎഇ മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റു കിട്ടുന്ന ദിർഹം വീണ്ടും ഡോളറാക്കി പിന്നീട് രൂപയാക്കിയാണ് കയറ്റുമതിക്കാർക്കു തിരികെ കിട്ടുക. ഓരോ തവണ വിദേശ കറൻസിയിലേക്കു പണം മാറ്റുമ്പോഴും വിവിധ ചാർജുകൾ ബാധകമാണ്. പുതിയ കരാറോടെ ഇത് ഒഴിവാക്കാനാകും. ഇന്ധന ഇറക്കുമതി രൂപയിലാകുന്നതോടെ ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന വൻ നേട്ടമാണ് മറ്റൊന്ന്.

ഇടപാടുകളുടെ സമയം കുറയുമെന്നതും മെച്ചമാണ്. സാമ്പത്തിക ഇടപാടിന്റെ ഭാഗമായി അധികമായി ലഭിക്കുന്ന പണം പ്രാദേശിക സർക്കാരുകളുടെ പദ്ധതികളിൽ നിക്ഷേപമായി സൂക്ഷിക്കാം. ദിർഹമോ രൂപയോ അധികമായി സെൻട്രൽ ബാങ്കിൽ ലഭിച്ചാൽ അത് കോർപറേറ്റ് ബോണ്ട്, ഓഹരി വ്യാപാരം, സർക്കാർ ബോണ്ട് എന്നിവയിൽ നിക്ഷേപിക്കാം. അതിൽനിന്നുള്ള ലാഭം പ്രാദേശിക കറൻസിയിൽ സ്വന്തമാക്കാം.

2022 ജൂലൈയിലാണ് രാജ്യാന്തര വ്യാപാരം ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ നടത്താൻ റിസർവ് ബാങ്ക് അനുമതി നൽകിയത്. നേപ്പാൾ, ഭൂട്ടാൻ ഒഴികെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള വ്യാപാരം ഡോളർ, സ്റ്റെർലിങ് പൗണ്ട്, യൂറോ, യെൻ തുടങ്ങിയ കറൻസികളിൽ ആയിരിക്കണമെന്ന ചട്ടമാണ് എടുത്തുകളഞ്ഞത്.

യുഎഇയിൽ 1957 വരെ ഇന്ത്യൻ കറൻസി

ബ്രിട്ടിഷ് ഭരണകാലത്ത് ഇന്ത്യൻ കറൻസിയാണ് യുഎഇയിൽ വിനിമയത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചത്. ട്രൂഷ്യൽ രാജ്യങ്ങളിൽ (പഴയ യുഎഇയുടെ പേര്) പ്രത്യേക കറൻസി നിലവിലില്ലായിരുന്നു. ബ്രിട്ടിഷ് ഭരണത്തിലുള്ള തൊട്ടടുത്ത വലിയ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയുടെ രൂപ അങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഇന്ത്യയ്ക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിനു ശേഷം 1957 വരെ ഇതു തുടർന്നു.

അക്കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ കറൻസി ഉപയോഗിച്ചു സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത് വ്യാപകമായി. ഇതിനു പരിഹാരമായി ചില മാറ്റങ്ങളോടെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക കറൻസി ഇന്ത്യ കൊണ്ടുവന്നു. ‘ഗൾഫ് റുപ്പീസ്’ എന്നായിരുന്നു പേര്. 1966 വരെ ഇതു നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. സൗദി അറേബ്യ ഒഴികെ മറ്റു ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യൻ രൂപയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്.

English Summary : Profits will increase in exports, India-UAE market will be strong