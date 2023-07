വീട്ടിൽ വരാമെന്നു കർഷകർ; വീടില്ലെന്നു രാഹുൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഹരിയാനയിലെ സോനിപ്പട്ടിലെ മദിന ഗ്രാമത്തിൽ കർഷകരൊത്തു ചെലവഴിച്ചതിന്റെ വിഡിയോ പങ്കുവച്ച് രാഹുൽഗാന്ധി. 12 മിനിറ്റ് വിഡിയോയിൽ രാഹുൽ കർഷകർക്കൊത്തു നിലമുഴുന്നതും ഞാറു നടുന്നതും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതുമൊക്കെയുണ്ട്. കർഷകരാണ് ഇന്ത്യയുടെ ശക്തിയെന്നും അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാകുമെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

രാഹുലിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരണമെന്ന് സ്ത്രീകൾ പറയുമ്പോൾ തനിക്കു വീടില്ലെന്നും തന്റെ വീട് സർക്കാരെടുത്തെന്നും രാഹുൽ പറയുന്നു. അവരുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം പ്രിയങ്കയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സ്ത്രീകളെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഡൽഹിയിലേക്കു ക്ഷണിക്കുന്നുമുണ്ട്.

English Summary: Rahul Gandhi meets Haryana farmers; invites them for meal in Delhi