ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇനി 8 മാസം; പടയൊരുക്കവുമായി ഭരണ, പ്രതിപക്ഷ ക്യാംപുകൾ

ന്യൂ‍ഡൽഹി/ബെംഗളൂരു ∙ അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തീപാറും പോരാട്ടത്തിനു കളമൊരുക്കി ഭരണ, പ്രതിപക്ഷ ക്യാംപുകൾ ഇന്നു രാജ്യത്ത് രണ്ടിടങ്ങളിലായി ഒത്തുചേരുന്നു. ബെംഗളൂരുവിൽ പ്രതിപക്ഷ നിരയും ഡൽഹിയിൽ ഭരണ മുന്നണിയും (എൻഡിഎ) നടത്തുന്ന യോഗങ്ങൾ ലോക്സഭാ പോരിനുള്ള കാഹളമാകും. ഒരേ ദിവസം തന്നെ യോഗം ചേരുന്നതിലൂടെ സ്വന്തം നിരയിലെ കരുത്ത് വിളിച്ചറിയിക്കുക കൂടിയാണു ഇരുപക്ഷത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം. ഒരു വശത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും മറുവശത്ത് പ്രതിപക്ഷത്തെ പ്രമുഖരും അണിനിരക്കുന്ന യോഗങ്ങൾ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആരെല്ലാം എവിടെയൊക്കെ നിൽക്കുന്നുവെന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചന നൽകും.

ബിജെപിയെ മലർത്തിയടിക്കാൻ വേണ്ട ഐക്യത്തിനുള്ള വഴി തേടി കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള 26 പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ബെംഗളൂരുവിൽ യോഗം ചേരാൻ തീരുമാനിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് ഡൽഹി യോഗം ബിജെപി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ബിജെപിയെ എതിർക്കുന്ന ആർക്കും ഒപ്പം ചേരാമെന്നാണു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാട്. വിട്ടുപോയവർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തിരിച്ചുവരാം എന്ന സന്ദേശമാണ് എൻഡിഎ യോഗത്തിനു മുന്നോടിയായി ബിജെപി നൽകുന്നത്.

പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തെ ബിജെപി ഭയക്കുന്നുവെന്നും എതിരാളികളെ വീഴ്ത്താൻ താനൊരാൾ മാത്രം മതിയെന്ന് വീമ്പിളക്കിയ മോദിക്ക് ഇപ്പോൾ എൻഡിഎ വിപുലപ്പെടുത്താൻ നേരിട്ടിറങ്ങേണ്ടി വന്നതു തന്നെ തങ്ങളുടെ വിജയമാണെന്നും പ്രതിപക്ഷം അവകാശപ്പെട്ടു. പ്രധാനമന്ത്രി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന എൻഡിഎ യോഗത്തിൽ 38 കക്ഷികൾ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണു ബിജെപിയുടെ അവകാശവാദം.

ബെംഗളൂരുവിൽ 7 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെയടക്കം അണിനിരത്തിയാണ് പ്രതിപക്ഷനിര കരുത്തുകാട്ടാനൊരുങ്ങുന്നത്. ‘ബിജെപിയുടെ ഭരണത്തിനു കീഴിൽ അപകടത്തിലായ ജനാധിപത്യത്തെയും ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ ഒന്നിച്ചുള്ള പോരാട്ടം’ എന്നതായിരിക്കും അവരുടെ മുദ്രാവാക്യം.

ഇന്നലെ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ ഒരുക്കിയ അത്താഴവിരുന്നിൽ ശരദ് പവാർ (എൻസിപി) ഒഴികെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ നിര ഒന്നടങ്കം അണിനിരന്നു. പവാർ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. പ്രധാന യോഗം ഇന്നാണെങ്കിലും കോൺഗ്രസിന്റെ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ മമത ബാനർജി (ബംഗാൾ), അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ (ഡൽഹി) അടക്കമുള്ളവർ തലേന്നു തന്നെ എത്തിയത് ഐക്യം ശക്തിപ്പെടുന്നതിന്റെ സൂചനയായി.

പ്രതിപക്ഷ നിരയുടെ നേതൃത്വം കോൺഗ്രസ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനെ മുൻപ് എതിർത്തവരാണ് ഇരുവരും. മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ, സോണിയ ഗാന്ധി, രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന വിരുന്നിൽ മറ്റു മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ എം.കെ.സ്റ്റാലിൻ (തമിഴ്നാട്), നിതീഷ് കുമാർ (ബിഹാർ), ഹേമന്ദ് സോറൻ (ജാർഖണ്ഡ്), ഭഗവന്ത് മാൻ (പഞ്ചാബ്) എന്നിവരും വിവിധ കക്ഷിനേതാക്കളും പങ്കെടുത്തു. 2024 ഏപ്രിൽ – മേയ് മാസങ്ങളിലായിരിക്കും ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

യുപിഎ മാറും; പുതിയ പേരു വരും

ഇന്നത്തെ വിശാല പ്രതിപക്ഷയോഗത്തിനു മുന്നോടിയായി ഇന്നലെ നേതാക്കൾ അനൗദ്യോഗിക യോഗം ചേർന്നു. അത്താഴവിരുന്നിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ചർച്ചയിൽ പ്രതിപക്ഷ കൂട്ടായ്മയ്ക്കു പുതിയ പേരു വേണമെന്ന നിർദേശമുയർന്നു. നിലവിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മുന്നണിക്കു യുണൈറ്റഡ് പ്രോഗ്രസീവ് അലയൻസ് (യുപിഎ) എന്നാണു പേര്. ഇതിൽപെടാത്ത കക്ഷികളും വിശാല കൂട്ടായ്മയിൽ ഉള്ളതിനാൽ യുപിഎ ഒഴിവാക്കും. പുതിയ പേര് ഇന്നു കണ്ടെത്തും.

പൊതു സ്ഥാനാർഥി: കൂടുതൽ ചർച്ച

ബിജെപിക്കെതിരെ പരമാവധി സീറ്റുകളിൽ പൊതുസ്ഥാനാർഥിയെ നിർത്തുന്നതിനുള്ള പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾ ഇന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ യോഗത്തിൽ നടക്കും. ഇന്ന് അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകില്ല. വരുംനാളുകളിലെ തുടർചർച്ചകളിലൂടെ ധാരണയുണ്ടാക്കാനാണു ശ്രമം.

∙ ‘എൻഡിഎ വിട്ടവർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തിരിച്ചുവരാം’ – ബിജെപി

∙ ‘ബിജെപിയെ എതിർക്കുന്ന ആർക്കും ഒപ്പം ചേരാം’ – പ്രതിപക്ഷം

English Summary: 8 months left for Lok Sabha elections; Government and opposition camps with preparations