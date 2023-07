പാർലമെന്റ് വർഷകാല സമ്മേളനം നാളെ തുടങ്ങും; സർവകക്ഷി യോഗം ഇന്ന്

ന്യൂഡൽഹി ∙ നാളെ ആരംഭിക്കുന്ന പാർലമെന്റ് വർഷകാല സമ്മേളനത്തിനു മുന്നോടിയായി സർക്കാർ ഇന്ന് സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും പങ്കെടുത്തേക്കും. നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വർഷകാല സമ്മേളനം പ്രക്ഷുബ്ധമാകുമെന്നാണ് സൂചനകൾ. വിവിധ വിഷയങ്ങളി‍ൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഒറ്റക്കെട്ടായ പ്രതിഷേധമുണ്ടായേക്കും.

ഇന്നലെ രാജ്യസഭാ ചെയർമാൻ ജഗ്ദീപ് ധൻകർ വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗം കക്ഷി നേതാക്കളില്ലാത്തതിനാൽ മാറ്റിവച്ചിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെല്ലാം ബെംഗളൂരുവിലും എൻഡിഎ കക്ഷി നേതാക്കൾ ഡൽഹി യോഗത്തിലുമായതിനാലാണിത്. പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് പാർലമെന്ററികാര്യ മന്ത്രി പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി, രാജ്യസഭാ നേതാവ് പീയൂഷ് ഗോയൽ എന്നിവരുമായി ഇന്നലെ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇന്നത്തെ യോഗത്തിന്റെ അജൻഡ തീരുമാനിക്കാനായിരുന്നു യോഗം.

മണിപ്പുർ വിഷയം, രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അയോഗ്യത, പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ചു ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നെന്ന ആക്ഷേപം, ഏകവ്യക്തി നിയമം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളുന്നയിച്ച് സർക്കാരിനെതിരെ ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രതിപക്ഷം നീങ്ങുമെന്നാണ് സൂചനകൾ. ബജറ്റ് സമ്മേളനവും അതിനു മുൻപുള്ള ശീതകാല സമ്മേളനവും പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തിൽ മുങ്ങിയിരുന്നു.

21 പുതിയ ബില്ലുകൾ

ഇത്തവണ 21 പുതിയ ബില്ലുകൾ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിനു പുറമേ നേരത്തേ അവതരിപ്പിച്ച് സമിതികൾക്കു വിട്ട അന്തർ സംസ്ഥാന സഹകരണ സൊസൈറ്റി ബിൽ ഉൾപ്പെടെ 7 ബില്ലുകളും അവതരിപ്പിക്കും.

English Summary : Annual session of Parliament will begin tomorrow and the all-party meeting will begin today