‘ഇന്ത്യ’ എന്ന പേരിട്ടത് രാഹുൽ, ആശയം ഗംഭീരമെന്ന് മമത; പടയൊരുക്കി പ്രതിപക്ഷം

ബെംഗളൂരു ∙ പ്രതിപക്ഷ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ഇന്ത്യ എന്ന പേരു നിർദേശിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധി, ഇക്കാര്യത്തിൽ മമത ബാനർജിയുടെ അഭിപ്രായം ആരായാൻ കെ.സി.വേണുഗോപാലിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. അദ്ദേഹം തൃണമൂൽ എംപി: ഡെറക് ഒബ്രയൻ വഴി അതു മമതയുടെ മുന്നിലെത്തിച്ചു. രാത്രി മമതയുടെ മറുപടിയെത്തി – ആശയം ഗംഭീരം! പക്ഷേ, ഇന്ത്യയിലെ ‘എൻ’ എന്ന അക്ഷരത്തിന്റെ പൂർണരൂപം നാഷനൽ എന്നതിനു പകരം ന്യൂ ആക്കണം. അതിനോടു കോൺഗ്രസ് വിയോജിച്ചു.



യോഗത്തിൽ ഇന്ത്യ എന്ന പേര് മമത അവതരിപ്പിച്ചു. രാഹുലിന്റെ അഭ്യർഥനപ്രകാരമായിരുന്നു ഇത്. രാഷ്ട്രീയ മുന്നണിക്ക് ആ പേര് ചേരില്ലെന്നു നിതീഷ് കുമാർ (ജെഡിയു) നിലപാടെടുത്തു. പിന്നാലെ സിപിഎം, സിപിഐ, ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് എന്നിവ ഒറ്റക്കെട്ടായി പറഞ്ഞു– ‘ഞങ്ങളൊരു പേരു പറയാം; വീ ഫോർ ഇന്ത്യ’. മുദ്രാവാക്യമാണെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മറ്റു കക്ഷികൾ അതു തള്ളി. പിന്നാലെ മെഹബൂബ മുഫ്തിയുടെ (പി‍ഡിപി) ആശയമെത്തി – ‘ഭാരത് ജോഡോ അലയൻസ്’. കോൺഗ്രസിനെ ആവേശംകൊള്ളിക്കുന്ന പേര് പക്ഷേ, മറ്റു കക്ഷികൾ പിന്താങ്ങിയില്ല.

ഒരു പേരിലെന്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇതിനിടെ അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാളിന്റെ (ആം ആദ്മി) ചോദ്യമെത്തി. എങ്കിൽപിന്നെ ‘യുപിഎ 2’ ആയിക്കൂടേ എന്ന് ഹേമന്ദ് സോറൻ (ജെഎംഎം) ചോദിച്ചു. പീപ്പിൾസ് അലയൻസ് ഫോർ ഇന്ത്യ എന്ന പേര് ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്കിന്റെ ജി.ദേവരാജൻ എൻസിപി നേതാവ് ശരദ് പവാർ മുഖേന അവതരിപ്പിച്ചു. പവാർ അതു സോണിയയുടെ മുന്നിലെത്തിച്ചു. ‘ഞാൻ പേരിൽ ഇടപെടില്ല. നിങ്ങളെല്ലാവരും ചേർന്ന് തീരുമാനിക്കൂ’ എന്നു പറഞ്ഞ് സോണിയ മാറിനിന്നു. ഏറ്റവുമൊടുവിൽ സംസാരിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധി, ‘ഇന്ത്യ’യ്ക്കായി വാദിച്ചു. എൻഡിഎയെ എതിർക്കുന്ന നാമെല്ലാം ഇന്ത്യയ്ക്കൊപ്പമാണെന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്താൻ ഇതുവഴി സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രാഹുലിന്റെ വാദം ഒടുവിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. സീറ്റ് വീതംവയ്പിൽ എല്ലാ പാർട്ടികളെയും ഉൾക്കൊണ്ട് പരമാവധി വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ കോൺഗ്രസ് തയാറാണെന്നും രാഹുൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

രാഹുലുമായി ബന്ധം ഊഷ്മളമാക്കി മമത

മുൻകാലങ്ങളിൽ രാഹുലിനെ അംഗീകരിക്കാൻ വിമുഖത കാട്ടിയിരുന്ന മമത, അദ്ദേഹവുമായി ഊഷ്മള ബന്ധത്തിലേക്കു വരുന്നതിന്റെ സൂചന കൂടിയായി ഇന്നലത്തെ യോഗം. സംയുക്ത വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ മമത വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് – ‘നമ്മുടെയെല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായ രാഹുൽ ജീ’.

