അപകീർത്തിക്കേസ്: രാഹുലിന്റെ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി 21ന് പരിഗണിക്കും

ന്യൂഡൽഹി ∙ ‘മോദി’ പരാമർശത്തിന്റെ പേരിലുള്ള അപകീർത്തിക്കേസിൽ കുറ്റക്കാരനെന്ന വിധി സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആവശ്യം സുപ്രീം കോടതി 21നു പരിഗണിക്കും. രാഹുൽ നൽകിയ ഹർജി അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കണമെന്ന് അഭിഭാഷകനായ അഭിഷേക് മനു സിങ്‍വി ഇന്നലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ.ചന്ദ്രചൂഡിന്റെ ബെഞ്ചിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. 21 നോ 24 നോ ഹർജി പരിഗണിക്കണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം. തുടർന്ന് 21നു കേൾക്കാമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് മറുപടി നൽകി. രാഹുലിന്റെ ആവശ്യം ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതി തള്ളിയ സാഹചര്യത്തിലാണു സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകിയത്. അപകീർത്തിക്കേസിലെ പരാതിക്കാരനായ ബിജെപി എംഎൽഎ പൂർണേശ് മോദി തടസ്സ ഹർജി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary : Supreme Court will consider Rahul Gandhi's petition on defamation case on July 21st