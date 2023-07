ഐക്യം പാർലമെന്റിലും പുറത്തും; പൊതു സ്ഥാനാർഥി സാധ്യത ചർച്ച ചെയ്യും

ബെംഗളൂരു ∙ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ഐക്യത്തിന്റെ ആദ്യ ചുവടായി പാർലമെന്റിനകത്തും പുറത്തും ബിജെപിക്കെതിരെ ഒറ്റക്കെട്ടായി പോരാടാൻ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ തയാറെടുക്കുന്നു. ഇന്ന് 11 മുതൽ നടക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ യോഗത്തിൽ കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള 26 കക്ഷികൾ ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യും. ഈ മാസം 20ന് ആരംഭിക്കുന്ന പാർലമെന്റിന്റെ വർഷകാല സമ്മേളനത്തിൽ മണിപ്പുർ വിഷയം ഉയർത്തിക്കാട്ടിയായിരിക്കും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ മുഖ്യ പോരാട്ടം.



മണിപ്പുർ കലാപത്തെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്നു പ്രതിപക്ഷം ഒരേസ്വരത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടും. വിലക്കയറ്റം, തൊഴിലില്ലായ്മ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ വരും മാസങ്ങളിൽ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ സംയുക്ത റാലികൾ നടത്തുന്നതും പരിഗണനയിലുണ്ട്. ഏക വ്യക്തി നിയമത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്രം പാർലമെന്റിൽ ബിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് പഠിച്ച ശേഷം പ്രതിപക്ഷം പൊതു നിലപാട് തീരുമാനിക്കും.

ഇന്നത്തെ ചർച്ചാവിഷയങ്ങൾ:

∙ പ്രതിപക്ഷ കൂട്ടായ്മയുടെ പേരു തീരുമാനിക്കൽ.

∙ പ്രതിപക്ഷത്തെ കോർത്തിണക്കുന്ന പൊതു മിനിമം പരിപാടിയുടെ രൂപരേഖ തയാറാക്കൽ, ഐക്യ നീക്കങ്ങളുടെ ഏകോപനം എന്നിവയ്ക്കായി വിവിധ കക്ഷി നേതാക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള സമിതികളുടെ രൂപീകരണം.

∙ ചുരുങ്ങിയത് 120 സീറ്റ് ഒറ്റയ്ക്കു നേടി പ്രതിപക്ഷ മുന്നണിക്കു കരുത്തു പകരാൻ തങ്ങൾക്കാവുമെന്ന സന്ദേശം കോൺഗ്രസ് നൽകും. കഴിഞ്ഞ തവണ തകർന്നടിഞ്ഞ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നില മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്നു കണക്കുകൂട്ടിയാണിത്.

കർണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര, മധ്യപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്ഗഡ്, രാജസ്ഥാൻ, ഹിമാചൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് മുന്നേറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ബിജെപിയെ തോൽപിക്കാനാവുമെന്ന പ്രതീതി സൃഷ്ടിച്ചാൽ ബിജെഡി, വൈഎസ്ആർ കോൺഗ്രസ്, ബിഎസ്പി എന്നിവ ഭാവിയിൽ ഒപ്പം വരുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം കണക്കുകൂട്ടുന്നു.

∙ അടുത്ത പ്രതിപക്ഷ യോഗത്തിന്റെ വേദി സംബന്ധിച്ചും ചർച്ച നടക്കും.

പൊതു സ്ഥാനാർഥി സാധ്യത

പൊതുസ്ഥാനാർഥി വിഷയത്തിൽ തർക്കമുയരാൻ സാധ്യതയുള്ള ബംഗാളിൽ തൃണമൂലിനു പരമാവധി സീറ്റുകൾ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കോൺഗ്രസ് തയാറായേക്കും. പക്ഷേ, വിട്ടുവീഴ്ചയോട് സിപിഎം അനുകൂലമല്ല. രാജസ്ഥാൻ, ഛത്തീസ്ഗഡ്, കർണാടക, തെലങ്കാന, മധ്യപ്രദേശ്, ഹിമാചൽ, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ആന്ധ്ര, അസം, ഗുജറാത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സീറ്റുകൾ മുഴുവൻ വിട്ടുനൽകണമെന്നു കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെടും. ബംഗാളിലെ സഹകരണത്തിനു പകരമായി മറ്റിടങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് ആണ് മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ടതെന്ന വാദം മമത ബാനർജി ഉയർത്തിയേക്കും. ഡൽഹി, പഞ്ചാബ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസും ആം ആദ്മിയും തമ്മിൽ സീറ്റ് വീതംവയ്പ് എളുപ്പമാവില്ല.

അത്താഴമധുരം

കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ ഇന്നലെ ഒരുക്കിയ അത്താഴവിരുന്നിൽ 6 മുഖ്യമന്തിമാർക്കു പുറമേ, പാർട്ടി നേതാക്കളായ ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് (ആർജെഡി), അഖിലേഷ് യാദവ് (എസ്പി), ഉദ്ധവ് താക്കറെ (ശിവസേന), സീതാറാം യച്ചൂരി (സിപിഎം), ഡി.രാജ (സിപിഐ), ജയന്ത് ചൗധരി (ആർഎൽഡി), ഫാറൂഖ് അബ്ദുല്ല (നാഷനൽ കോൺഫറൻസ്), മെഹബൂബ മുഫ്തി (പിഡിപി), പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, ഇ.ടി.മുഹമ്മദ് ബഷീർ (മുസ്‍ലിം ലീഗ്), ജോസ് കെ.മാണി (കേരള കോൺഗ്രസ് എം), പി.ജെ.ജോസഫ് (കേരള കോൺഗ്രസ് ജെ), എൻ.കെ.പ്രേമചന്ദ്രൻ (ആർഎസ്പി), ജി.ദേവരാജൻ (ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക്) തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു.

സിദ്ധരാമയ്യ, മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ, സോണിയ ഗാന്ധി, രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നിവർക്കു പുറമേ കർണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ.ശിവകുമാർ, കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി.വേണുഗോപാൽ എന്നിവരും ആതിഥേയരായി.

'പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഐക്യ നീക്കങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ വഴിത്തിരിവായി മാറും. കോൺഗ്രസ് ഒറ്റയ്ക്കു തീരുമാനങ്ങൾ അടിച്ചേൽപിക്കില്ല. എല്ലാവരുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് മുന്നോട്ടു നീങ്ങും. ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ പാർട്ടികൾ പ്രതിപക്ഷ നിരയിൽ ചേരും.' - കെ.സി.വേണുഗോപാൽ (കോൺഗ്രസ് സംഘടനാകാര്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി).

പ്രതിപക്ഷം 26

∙കോൺഗ്രസ്

∙തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്

∙ഡിഎംകെ

∙ജനതാദൾ (യു)

∙എഎപി

∙ജെഎംഎം

∙എൻസിപി (ശരദ് പവാർ)

∙സമാജ്‍വാദി പാർട്ടി

∙ആർജെഡി

∙ശിവസേന (ഉദ്ധവ് താക്കറെ)

∙സിപിഎം

∙സിപിഐ

∙ആർഎസ്പി

∙സിപിഐ (എംഎൽ)

∙ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക്

∙നാഷനൽ കോൺഫറൻസ്

∙ജമ്മു കശ്മീർ പിഡിപി

∙വിസികെ

∙മുസ്‍ലിം ലീഗ്

∙കേരള കോൺഗ്രസ്

∙കേരള കോൺഗ്രസ് (എം)

∙എംഡിഎംകെ

∙ആൽഎൽഡി

∙കെഎംഡികെ (കോങ്ങുനാട് മക്കൾ ദേശീയ കക്ഷി)

∙അപ്നാദൾ (കെ)

∙എംഎംകെ (മനിതനേയ മക്കൾ കക്ഷി) തമിഴ്നാട്

