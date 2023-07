എൻഡിഎ: 27 കക്ഷികൾക്കും എംപിമാരില്ല; ബിജെപി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ കക്ഷി ശിവസേന (ഷിൻഡെ)

ന്യൂഡൽഹി ∙ ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിലെ (എൻഡിഎ) 38 കക്ഷികളിൽ 27 എണ്ണത്തിനും ലോക്സഭയിൽ ഒരു എംപി പോലുമില്ല. ചില കക്ഷികൾക്കു രാജ്യസഭാംഗങ്ങളുണ്ട്. പത്തിലേറെ കക്ഷികൾക്കു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രാതിനിധ്യമില്ല. 303 എംപിമാരുള്ള ബിജെപി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ കക്ഷി 13 പേരുള്ള ശിവസേന ഷിൻഡെ വിഭാഗമാണ്. അടുത്ത സ്ഥാനം എൽജെപി പശുപതി പരസ് വിഭാഗത്തിനാണ്– 5. എൽജെപി പാസ്വാൻ വിഭാഗം എംപി ചിരാഗ് പാസ്വാനും ഇപ്പോൾ എൻഡിഎയിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്.



മറ്റുള്ളവരുടെ അംഗബലം ഇങ്ങനെ: അപ്നാദൾ (2), ഓൾ ഇന്ത്യ ജാർഖണ്ഡ് സ്റ്റുഡന്റ്സ് യൂണിയൻ (1), വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എൻഡിപിപി (1), എൻപിഎഫ് (1), എംഎൻഎഫ് (1), സിക്കിം ക്രാന്തികാരി മോർച്ച (1). അണ്ണാ ഡിഎംകെയുടെ ഏക എംപി കഴിഞ്ഞമാസം അയോഗ്യനായി. ബിജെപി മാത്രമാണ് സഖ്യത്തിലെ ദേശീയ പാർട്ടി. അകാലിദളും ശിവസേനയും വിട്ടുപോയതോടെയാണ് എൻഡിഎയിൽ വലിയ കക്ഷികളില്ലാതായത്.

പ്രതിപക്ഷത്തു പുതുതായി രൂപംകൊണ്ട ‘ഇന്ത്യ‍’ സഖ്യത്തിലെ 26 പാർട്ടികൾക്കായി 142 ലോക്സഭാംഗങ്ങളുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് (53) കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഎംകെ (24), തൃണമൂൽ (23) എന്നിവയാണു വലിയ കക്ഷികൾ. മറ്റു പാർട്ടികൾക്കെല്ലാം കുറഞ്ഞത് ഒരു എംപിയെങ്കിലുമുണ്ട്.

ഇരു സഖ്യങ്ങളിലും പെടാത്ത 11 പാർട്ടികളിൽ വൈഎസ്ആർ കോൺഗ്രസാണ് ഏറ്റവും വലിയ കക്ഷി– 22 എംപിമാർ. ബിജെഡിക്ക് 12, ബിഎസ്പിക്ക് 10 എംപിമാർ വീതമുണ്ട്. പാർലമെന്റിൽ നിർണായക സന്ദർഭങ്ങളിൽ ബിജെപിക്ക് അനുകൂല നിലപാടെടുക്കുന്ന പാർട്ടികളാണിവ. 3 എംപിമാരുടെ തെലുങ്കുദേശവും വൈകാതെ എൻഡിഎയിലെത്തുമെന്ന് സൂചനകളുണ്ട്. 9 അംഗങ്ങളുള്ള ബിആർഎസാകട്ടെ, ബിജെപിയെ എതിർക്കുമ്പോഴും തെലങ്കാന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ മുന്നണിയിൽനിന്നു വിട്ടുനിൽക്കുകയാണ്.

English Summary : Twenty seven parties have no MP's in NDA