വർഷകാല സമ്മേളനം ഇന്നു മുതൽ:‌ പാർലമെന്റ് പ്രക്ഷുബ്ധമായേക്കും

ന്യൂഡൽഹി ∙ മണിപ്പുർ പ്രശ്നത്തിലും ഡൽഹി ഭരണനിർവഹണ ഓർഡിനൻസിലും ശക്തമായ നിലപാടെടുക്കാനുള്ള പ്രതിപക്ഷ തീരുമാനത്തോടെ പാർലമെന്റിന്റെ ഇന്നാരംഭിക്കുന്ന വർഷകാല സമ്മേളനം പ്രക്ഷുബ്ധമായേക്കും. മണിപ്പുർ വിഷയം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം കൈകാര്യം ചെയ്തതിനെതിരെ ഇന്നലെ സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായ പ്രതിഷേധമുയർത്തി.



വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പാർലമെന്റിൽ പ്രസ്താവന നടത്തണമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം. തുടർന്ന് ചർച്ചകൾ വേണം. എന്നാൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ നിലപാട്. സ്പീക്കർ അനുവദിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ചർച്ചകൾക്കു തയാറാണെന്ന് പാർലമെന്ററികാര്യ മന്ത്രി പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി പറഞ്ഞു. ഇന്നലത്തെ യോഗത്തിൽ 31 കക്ഷികളുടെ 44 നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്തു.

പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഇന്ത്യ മുന്നണി രൂപീകരിച്ചതിനു തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് വർഷകാല സമ്മേളനം നടക്കുന്നത്. ഡൽഹി സർക്കാരിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഓർഡിനൻസ് ബില്ലായി സമ്മേളനത്തിൽ വരുന്നതിനെയും പ്രതിപക്ഷം എതിർക്കും. ബില്ലിനെ എതിർക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസും വ്യക്തമാക്കിയതോടെയാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിൽ സഹകരിച്ചത്.

ഏകവ്യക്തി നിയമം ചർച്ച പോലും ചെയ്യാതെ തളളണമെന്നു മുസ്‌ലിം ലീഗ് നേതാവ് ഇ.ടി.മുഹമ്മദ് ബഷീർ യോഗത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തൊഴിലില്ലായ്മ, വിലക്കയറ്റം എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം വർധിക്കുന്ന വിമാനക്കൂലിയും ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് സിപിഐ അംഗം പി.സന്തോഷ് കുമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പുതിയ 21 ബില്ലുകളടക്കം 31 ബില്ലുകളാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ അവതരിപ്പിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്നത്. സമ്മേളനം ഓഗസ്റ്റ് 11 വരെ നീളും. സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

English Summary : Up coming session of parliament likely to be stormy