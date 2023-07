‘കാട്ടിലേക്ക് ഓടി; സ്ത്രീകളെ മുഴുവൻ നഗ്നരാക്കി കൂട്ടബലാൽസംഗം ചെയ്തു’: അതിക്രമം നേരിട്ടത് രണ്ടല്ല, 8 സ്ത്രീകൾ

കൊൽക്കത്ത ∙ ‘‘എട്ടു സ്ത്രീകളെയാണ് അവർ നഗ്നരാക്കി കൂട്ടബലാൽസംഗം ചെയ്തത്. എതിർക്കാൻ നോക്കിയ എന്റെ ഭർതൃസഹോദരനെയും മകനെയും അടിച്ചുകൊന്നു’’- കാങ്പോക്പി ജില്ലയിലെ ബിപൈന്യം ഗ്രാമത്തെ ചുട്ടെരിച്ച അക്രമികൾക്കു മുന്നിൽനിന്നു കഷ്ടിച്ചു രക്ഷപ്പെട്ട നാൽപതുകാരി ചുരാചന്ദ്പുരിലെ അഭയാർഥി ക്യാംപിൽവച്ച് മനോരമയുമായി ഈ വേട്ടയാടുന്ന ഓർമകൾ പങ്കുവച്ചത് ഏകദേശം 2 മാസം മുൻപാണ്. ജൂൺ 7 നു മനോരമ കാഴ്ചപ്പാട് പേജിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിവരിച്ചിരുന്നു.



സമൂഹമനസ്സാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ച മണിപ്പുർ വിഡിയോയിൽ കാണുന്ന 2 വനിതകളിൽ ഒരാൾ അന്നു ക്യാംപിൽ കണ്ട സ്ത്രീയുടെ ബന്ധുവാണ്. കലാപം തുടങ്ങിയ മേയ് 3 നു വൈകിട്ട് കാങ്പോക്പിയിലെ കുക്കി ഗ്രാമമായ ബിപൈന്യം ജനക്കൂട്ടം ആക്രമിച്ചു തീയിട്ടിരുന്നു. ഗ്രാമവാസികൾ പല ദിക്കിലേക്കും ഓടിരക്ഷപ്പെട്ടു. തൊട്ടടുത്ത കാട്ടിൽ അഭയം തേടിയവർ പിറ്റേന്നു പുലർച്ചെ എല്ലാം കെട്ടടങ്ങിയെന്നു കരുതി തിരിച്ചെത്തി. എന്നാൽ വൈകിട്ടു വീണ്ടും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു.

‘‘കാട്ടിലേക്കാണ് വീണ്ടും ഓടിയത്. ഭർത്താവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനും മകനും 8 സ്ത്രീകളും ഇതേ കാട്ടിൽ മറ്റൊരിടത്ത് ഒളിച്ചിരുന്നെങ്കിലും മെയ്തെയ് വിഭാഗക്കാരുടെ കണ്ണിൽപെട്ടു. സ്ത്രീകളെ മുഴുവൻ നഗ്നരാക്കി കൂട്ടബലാൽസംഗം ചെയ്തു. അരുതെന്ന് കരഞ്ഞുപറഞ്ഞ ഭർതൃസഹോദരനെയും മകനെയും ഇരുമ്പുവടികൊണ്ടു തലയ്ക്കടിച്ചു കൊന്നു’’.

ക്രൂരപീഡനം നേരിടുകയും അച്ഛന്റെയും സഹോദരന്റെയും കൊലപാതകം നേരിൽ കാണുകയും ചെയ്ത യുവതി മാനസികനില തെറ്റിയ നിലയിൽ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു.

‘ഞങ്ങളെ ആൾക്കൂട്ടത്തിന് വിട്ടുനൽകിയത് പൊലീസ്’



കൊൽക്കത്ത ∙ തങ്ങളെ ആൾക്കൂട്ടത്തിനു വിട്ടുനൽകിയതു പൊലീസ് തന്നെയാണെന്ന് മണിപ്പുരിൽ ആൾക്കൂട്ട ക്രൂരതയ്ക്കിരയായ സ്ത്രീകൾ വെളിപ്പെടുത്തി. അഭയം തേടിയ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുക്കി സംഘത്തെ പൊലീസ് എത്തി സ്റ്റേഷനിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ ആൾക്കൂട്ടം വീണ്ടുമെത്തുകയും പൊലീസ് അവിടെനിന്നു പിന്മാറുകയുമായിരുന്നു. ആക്രമണം നടത്തിയവരിൽ പലരെയും അറിയാമെന്നും ഇതിലൊരാൾ സഹോദരന്റെ സുഹൃത്താണെന്നും യുവതി പറഞ്ഞു.



മേയ് 18നു പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും നടപടിയുണ്ടായില്ല. വിഡിയോ പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മെയ്തെയ് വിഭാഗത്തിനൊപ്പം ഇനി ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നു പറഞ്ഞ് പതിനായിരത്തിലധികം കുക്കി ഗോത്രവിഭാഗക്കാർ ചുരാചന്ദ്പുരിൽ സമാധാന റാലി നടത്തി. പ്രത്യേക ഭരണപ്രദേശം വേണമെന്നാണ് ആവശ്യം. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി വേണമെന്നു 10 നാഗാ എംഎൽഎമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംസ്ഥാനത്തു രണ്ടാമത്തെ പ്രബല ഗോത്രവിഭാഗമായ നാഗാകൾ.

സമാനതകളില്ലാത്ത ക്രൂരത



കൊൽക്കത്ത ∙ യുദ്ധഭൂമിയിൽ പോലും നടക്കാത്ത അതിക്രമങ്ങളാണ് മണിപ്പുരിൽ നടന്നത്. കഴിഞ്ഞമാസം ബിഷ്ണുപുരിൽ കുക്കി യുവാവിന്റെ തലവെട്ടിയെടുത്തു നടന്നത് എംഎൽഎയുടെ പിആർഒയാണെന്ന് കുക്കി സംഘടനകൾ ആരോപിച്ചിരുന്നു. വെട്ടിയെടുത്ത തലയുമായി അക്രമി നടക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു.



തലയ്ക്കു വെടിയേറ്റ 8 വയസ്സുകാരനുമായി ഇംഫാലിലേക്കു വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കു പോയ മൂന്നംഗ കുടുംബത്തെ ആംബുലൻസിനു തീയിട്ടു ചുട്ടുകൊന്നതും സമാനതകളില്ലാത്ത ക്രൂരതയായിരുന്നു. കുട്ടിയുടെ അമ്മ മെയ്തെയ് ക്രിസ്ത്യനാണെന്ന ധൈര്യത്തിലായിരുന്നു യാത്ര. എന്നാൽ, അച്ഛൻ കുക്കി വിഭാഗക്കാരനായിരുന്നതിനാൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു.

ഇംഫാലിൽ മനോദൗർബല്യമുള്ള കുക്കി വനിതയെ ഏതാനും ദിവസം മുൻപു വെടിവച്ചുകൊന്നിരുന്നു. കഴിഞ്ഞദിവസം നാഗാ വനിതയെയും വെടിവച്ചുകൊന്നു. തീവ്ര മെയ്തെയ് വിഭാഗക്കാരാണ് ഈ ആക്രമങ്ങൾക്കെല്ലാം പിന്നിൽ.

ഇതുപോലെ നൂറുകണക്കിന് സംഭവങ്ങളെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി



ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്ന വിഡിയോയിലേതു പോലെ നൂറുകണക്കിനു സംഭവങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് മണിപ്പുർ മുഖ്യമന്ത്രി ബിരേൻ സിങ്. മേയ് നാലിനു നടന്ന അതിക്രമത്തെക്കുറിച്ച് മേയ് 18ന് എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടും അറിഞ്ഞില്ലേയെന്ന് ചാനൽ ആങ്കർ ചോദിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു വിവാദ മറുപടി. മാധ്യമങ്ങൾക്കു യഥാർഥ അവസ്ഥ അറിയില്ലെന്നു പറഞ്ഞ് ബിരേൻസിങ് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു.



മണിപ്പുരിലെ സംഭവങ്ങളെ പ്രതിപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്തു ലഘൂകരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ബിരേൻ സിങ്ങിനെ പുറത്താക്കാൻ ധൈര്യം കാണിക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാജസ്ഥാനും ഛത്തീസ്ഗഡും പറയുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി യുപി, മധ്യപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കാര്യം മറന്നു പോയതാണോയെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജയ്റാം രമേഷ് ചോദിച്ചു.

English Summary : Not two, but eight women were assaulted