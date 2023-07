1413 കോടി ; ഇന്ത്യയിലെ എംഎൽഎമാരിൽ ഏറ്റവും ധനികൻ ഡി.കെ.ശിവകുമാർ

ബെംഗളൂരു ∙ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും സമ്പന്നനായ എംഎൽഎ, കർണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും പിസിസി അധ്യക്ഷനുമായ ഡി.കെ.ശിവകുമാർ. 1413 കോടി രൂപയാണ് ആസ്തി. ബംഗാളിലെ ഇന്ദസിൽ നിന്നുള്ള ബിജെപി എംഎൽഎ നിർമൽ കുമാർ ദാരയാണ് ആസ്തി കുറഞ്ഞ എംഎൽഎ– 1700 രൂപ മാത്രം. ബാധ്യതകളില്ല.



അസോസിയേഷൻ ഫോർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റീഫോംസിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ 20 സ്ഥാനങ്ങളിൽ ആദ്യ 3 ഉൾപ്പെടെ 12 പേർ കർണാടക എംഎൽഎമാരാണ്. 224 അംഗ കർണാടക നിയമസഭയിലെ എംഎൽഎമാരുടെ ശരാശരി ആസ്തി 64.3 കോടി രൂപയാണ്.

1. ശിവകുമാറിന്റെ ആസ്തി: 1413 കോടി. ബാധ്യത 265 കോടി

2. ഗൗരിബദന്നൂർ സ്വതന്ത്ര എംഎൽഎ കെ.എച്ച്.പുട്ടസ്വാമി ഗൗഡ: 1267 കോടി

3. ഗോവിന്ദരാജ് നഗർ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ പ്രിയാ കൃഷ്ണ: 1156 കോടി

4. ആന്ധ്ര മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എൻ.ചന്ദ്രബാബു നായിഡു: 668 കോടി

5. ഗുജറാത്തിലെ മാൻസ ബിജെപി എംഎൽഎ ജയന്തിഭായ് സോമഭായ് പട്ടേൽ: 661 കോടി

6. കർണാടക ഹെബ്ബാൾ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎയും മന്ത്രിയുമായ ബൈരതി സുരേഷ്: 648 കോടി

7. ആന്ധ്ര മുഖ്യമന്ത്രി വൈ.എസ്.ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി: 510 കോടി

28 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും 2 കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും 4001 സിറ്റിങ് എംഎൽഎമാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനിൽ സമർപ്പിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കിയത്.

English Summary : Richest person is DK Shivakumar among MLAs in India