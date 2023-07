മണിപ്പുരിൽ സ്ത്രീകളെ നഗ്നരാക്കി റോഡിലൂടെ നടത്തി ജനക്കൂട്ടം

കൊൽക്കത്ത ∙ മണിപ്പുരിൽ കുക്കി വിഭാഗത്തിലെ രണ്ടു സ്ത്രീകളെ നഗ്നരാക്കി റോഡിലൂടെ നടത്തുന്ന വിഡിയോ പുറത്ത്. ഇവരെ ജനക്കൂട്ടം പീഡിപ്പിച്ചതായി കുക്കി സംഘടന ഐടിഎൽഎഫ് ആരോപിച്ചു. മേയ് നാലിനു നടന്ന സംഭവത്തിന്റെ വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നത്. വിഡിയോയ്‍ക്കെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.

തലസ്ഥാനമായ ഇംഫാലിൽ നിന്ന് 5 കിലോമീറ്റർ അകലെ കാൻഗ്പോക‌്പി ജില്ലയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. മേയ് ആദ്യം മെയ്തെയ്, കുക്കി വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇവിടെ ഏറ്റുമുട്ടിയിരുന്നു. നഗ്നരായ രണ്ടു സ്ത്രീകളെ ആൾക്കൂട്ടം റോഡിലൂടെ ഒരു പാടത്തേക്കു നടത്തിക്കുന്നതാണ് വിഡിയോയിലുള്ളത്. മെയ്തെയ് വിഭാഗക്കാരാണ് അക്രമം നടത്തിയതെന്ന് ഐടിഎൽഎഫ് ആരോപിച്ചു. വിഡിയോ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് തടയണമെന്ന് ഇൻഡിജനസ് ട്രൈബൽ ലീഡേഴ്സ് ഫോറം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അതേ സമയം, നിരോധിക്കപ്പെട്ട മെയ്തെയ് സായുധ സംഘടനകൾ വംശീയകലാപത്തിൽ ഇടപെടുന്നു എന്ന വിവരം ആശങ്കയുയർത്തി. 8 വർഷം മുൻപ് 6 ദോഗ്ര റജിമെന്റിലെ 18 ജവാൻമാരെ സ്ഫോടനത്തിലൂടെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കെവൈകെഎൽ എന്ന കൊടുംഭീകര സംഘടന ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ് മെയ്തെയ് വിഭാഗത്തിന് പിന്തുണയുമായി എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽപെട്ട പലരും ഇംഫാൽ താഴ്​വരയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞതായി രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ പറയുന്നു.

കുക്കി വിഭാഗത്തിലെ 24 സായുധ സംഘടനകൾ സർക്കാരുമായി സമാധാന കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടിരുന്നു. അതിനാൽ ഈ സംഘടനകളെ ഭീകരസംഘടനകളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ, ഇംഫാൽ താഴ്​വര കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള 4 മെയ്തെയ് സംഘടനകൾ ഭീകരസംഘടനകളുടെ പട്ടികയിലാണുള്ളത്. സ്വതന്ത്ര മണിപ്പുരിനായി ആയുധമെടുത്തവരാണെങ്കിലും കൊള്ളയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം വാങ്ങലുമാണ് ഇവരുടെ രീതി. ഇത്തരം സംഘടനകളുടെ അംഗങ്ങളാണ് വംശീയ കലാപത്തിൽ പങ്കുചേരാനായി എത്തിയിട്ടുള്ളത്.

കെവൈകെഎല്ലിന്റെ 12 അംഗങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ മാസം ഒടുവിൽ സൈന്യവും അസം റൈഫിൾസും പിടികൂടിയിരുന്നു. സംഘത്തിന്റെ പ്രധാനികളിലൊരാളും സ്വയം പ്രഖ്യാപിത ലഫ്. കേണലുമായ മൊയ് രാങ്തം താംബയും അറസ്റ്റിലായവരിൽ ഉൾപ്പെടും. നിരോധിത സംഘടനകളായ യുഎൻഎൽഎഫ്, പിഎൽഎ, പ്രിപാക്, കാങ്​ലെ യവോൾ എന്നീ സംഘടനകളുടെ സായുധ പ്രവർത്തകരും ഇംഫാലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇംഫാലിലെ പൊലീസ് ട്രെയിനിങ് അക്കാദമി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയിൽ നിന്നു കവർന്ന നാലായിരത്തോളം അത്യാധുനിക തോക്കുകളിൽ ആയിരത്തോളം മാത്രമേ തിരികെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളു. പൊലീസ് തന്നെ മെയ്തെയ് സംഘടനകൾക്ക് തോക്കുകൾ കൈമാറുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. എകെ 47, ഇൻസാസ് റൈഫിളുകൾ, 303 റൈഫിളുകൾ, എം 16, എംപി 5 റൈഫിളുകൾ എന്നിവയിൽ 95 ശതമാനവും മെയ്തെയ് വിഭാഗത്തിന്റെ കൈവശമാണ്. ചുരാചന്ദ്പുർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിൽ നിന്ന് കുക്കികളും പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്ന് ആയുധങ്ങൾ കവർന്നിട്ടുണ്ട്.

