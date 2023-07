ഇന്ത്യയുടെ പേരിൽ പോര്; ‘ജീതേഗാ ഭാരത്’ മുദ്രാവാക്യമാക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ നീക്കം

ന്യൂഡൽഹി ∙ പ്രതിപക്ഷ മുന്നണിക്ക് ‘ഇന്ത്യ’ എന്ന പേരിട്ടതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും തമ്മിൽ രാഷ്ട്രീയപ്പോര്. അധികാരം കിട്ടാൻ ഇന്ത്യ എന്ന പേര് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണെന്നാരോപിച്ച് ബിജെപിയുടെ മഹാരാഷ്ട്ര സമൂഹമാധ്യമ വിഭാഗം തലവൻ അശുതോഷ് ദുബെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷനു പരാതി നൽകി. മുന്നണി തോറ്റാൽ ‘ഇന്ത്യ തോറ്റു’ എന്നു തലക്കെട്ടു വരുമെന്ന ആശങ്കയും ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതിപക്ഷ മുന്നണിയിലെ 26 പാർട്ടികൾക്കുമെതിരെ ഡോ. അവിനിഷ് മിശ്ര എന്നയാൾ ഡൽഹി ബാരഖംബ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകി. ദേശീയ ചിഹ്നങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗം തടയാനുള്ള നിയമപ്രകാരം പരാതിയിൽ കേസെടുത്തു.

അതിനിടെ, അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലിൽ സ്വന്തം വിശേഷണം ‘ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് അസം, ഇന്ത്യ’ എന്നതു മാറ്റി ‘ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് അസം, ഭാരത്’ എന്നാക്കി. ഇന്ത്യ എന്ന പേര് സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ഭാരം പേറുന്നതാണെന്നും നമ്മുടെ പൂർവികർ ഭാരതത്തിനു വേണ്ടിയാണ് പോരാടിയതെന്നും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ബിജെപി സമൂഹമാധ്യമ വിഭാഗത്തിലെ ചിലരും സമാന പ്രചാരണം തുടങ്ങി. ‘സ്കിൽ ഇന്ത്യ’, ‘സ്റ്റാർട്ടപ് ഇന്ത്യ’ എന്നിങ്ങനെ സ്വന്തം പദ്ധതികൾക്കു പേരിട്ട പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞുപഠിപ്പിക്കൂ എന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജയ്റാം രമേഷ് പരിഹസിച്ചു. ‘ജീതേഗാ ഭാരത്’ (ഭാരതം ജയിക്കും) എന്നതായിരിക്കും ‘ഇന്ത്യ’ മുന്നണിയുടെ മുദ്രാവാക്യമെന്ന വിവരവും ഇതിനിടെ പുറത്തുവന്നു.

ടിവി ചാനൽ ചർച്ചയിൽ ‘ഇന്ത്യ’ എന്ന പേരിനെ വിമർശിച്ച ബിജെപി വക്താവ് സുധാംശു ചതുർവേദിയോട് ‘ഇന്ത്യയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ പാക്കിസ്ഥാനിലേക്കു പോയിക്കൂടേ’ എന്നു കോൺഗ്രസ് വക്താവ് സുപ്രിയ ശ്രീനട്ടെ ചോദിക്കുന്ന വിഡിയോയും പ്രചരിച്ചു. 2014 ൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തിനിടെ നരേന്ദ്ര മോദി ‘വോട്ട് ഫോർ ഇന്ത്യ’ എന്നു മുദ്രാവാക്യം വിളിപ്പിക്കുന്ന വിഡിയോയും വ്യാപകമായി ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.

English Summary: War of words in the name of opposition alliance name INDIA; Opposition moves to use 'Jeetega Bharat' as slogan