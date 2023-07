പ്രതികരിക്കാൻ മോദി നിർബന്ധിതനായെന്ന് പ്രിയങ്ക; മധ്യപ്രദേശിൽ മാറ്റത്തിന്റെ അലകൾ പ്രകടമെന്ന് പ്രിയങ്ക

ന്യൂഡൽഹി ∙ മണിപ്പുർ കലാപത്തിൽ മൗനം വെടിയാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നിർബന്ധിതനാവുകയായിരുന്നുവെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. മധ്യപ്രദേശിലെ ഗ്വാളിയറിൽ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ റാലിയിൽ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു. മണിപ്പുരിൽ പീഡനത്തിനിരയായ 2 സ്ത്രീകളെ നഗ്നരാക്കി നടത്തിയതിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് മോദി മൗനം വെടിഞ്ഞത്. 2 മാസമായി മണിപ്പുർ കത്തിയെരിഞ്ഞിട്ടും 77 ദിവസം മോദി മിണ്ടിയില്ല. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമടക്കമുള്ളവർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും അദ്ദേഹം മിണ്ടിയില്ല. ഇപ്പോൾ വിഡിയോ പുറത്തുവന്നതോടെ പ്രതികരിക്കാൻ നിർബന്ധിതനായി.

പ്രതിപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളെ കൂടി പരാമർശിച്ച് ആ പ്രതികരണത്തിലും അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയം കലർത്തി. ഏതാനും ദിവസം മുൻപ് യോഗം ചേർന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ കള്ളൻമാർ എന്നു വിളിച്ച് മോദി ആക്ഷേപിച്ചു. അവരവരുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന നേതാക്കളാണവർ.

മധ്യപ്രദേശിൽ മാറ്റത്തിന്റെ അലകൾ പ്രകടമാണ്. 500 രൂപയ്ക്ക് പാചകവാതക സിലിണ്ടർ, 100 യൂണിറ്റ് സൗജന്യ വൈദ്യുതി, സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രതിമാസം 1500 രൂപ അടക്കമുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലേറിയാൽ നടപ്പാക്കുമെന്നും പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ടാം തവണയാണു പ്രിയങ്ക മധ്യപ്രദേശിലെത്തിയത്. കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ബിജെപിയിൽ ചേർന്ന ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയുടെ തട്ടകമായ ഗ്വാളിയറിൽ പാർട്ടിക്ക് ഉണർവേകാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു സന്ദർശനം.

