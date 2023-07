ഗുസ്തി താരങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ച കേസ് : പൊലീസ് എതിർത്തില്ല; ബ്രിജ് ഭൂഷണിനു ജാമ്യം:

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഗുസ്തി താരങ്ങൾ നൽകിയ പീഡനക്കേസിൽ ബിജെപി എംപിയും റെ‌സ്‌ലിങ് ഫെഡറേഷൻ മുൻ പ്രസിഡന്റുമായ ബ്രിജ് ഭൂഷൺ ശരൺ സിങ്ങിനും മുൻ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി വിനോദ് തോമറിനും ഡൽഹി റൗസ് അവന്യു കോടതി ജാമ്യം നൽകി. ജാമ്യ തുകയായി 2500 രൂപ കെട്ടിവയ്ക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചു. ബ്രിജ്ഭൂഷണിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയെ ഡൽഹി പൊലീസ് കോടതിയിൽ എതിർത്തില്ല.

എന്നാൽ, ബ്രിജ്ഭൂഷൺ സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാനിടയുണ്ടെന്നും സ്ഥിരം ജാമ്യം അനുവദിക്കരുതെന്നും പരാതിക്കാരായ ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു. സാക്ഷികളെയോ പരാതിക്കാരെയോ ഒരു തരത്തിലും സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുതെന്നു കർശന വ്യവസ്ഥ വയ്ക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary : Police did not object Bail for Brij Bhushan in case of torture of wrestlers