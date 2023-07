മണിപ്പുർ: ‘സഭയിൽ പറയു’: പ്രധാനമന്ത്രിയോട് പ്രതിപക്ഷ ‘ഇന്ത്യ’ മുന്നണി

ന്യൂഡൽഹി ∙ മണിപ്പുർ വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പാർലമെന്റിൽ പ്രസ്താവന നടത്താതെ സഭാ നടപടികൾ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ‘ഇന്ത്യ’ മുന്നണി കടുത്ത നിലപാടെടുത്തു. പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധത്തെത്തുടർന്നു പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളും വർഷകാല സമ്മേളനത്തിന്റെ രണ്ടാം ദിനത്തിലും നടപടികളൊന്നുമില്ലാതെ പിരിഞ്ഞു.

കേന്ദ്രസർക്കാർ ചർച്ചയ്ക്കു തയാറാണെന്നും പ്രതിപക്ഷം സഹകരിക്കണമെന്നും പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് ലോക്സഭയിൽ പറഞ്ഞെങ്കിലും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസ്താവന നടത്താതെ സഭാനടപടികൾ അനുവദിക്കില്ലെന്നു പ്രതിപക്ഷം പറഞ്ഞു.

‘ഇന്ത്യയ്ക്കു വേണ്ടത് മറുപടിയാണ്, പ്രധാനമന്ത്രി മൗനം വെടിയൂ’ തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളെഴുതിയ പ്ലക്കാർഡുകൾ പ്രതിപക്ഷം ലോക്സഭയുടെ നടുത്തളത്തിൽ ഉയർത്തി. ബിഎസ്പി, ബിജെഡി, വൈഎസ്ആർ കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങളൊഴികെയുള്ള പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധത്തിനിറങ്ങി.

ഇതേസമയം, ബംഗാളിൽനിന്നുള്ള ബിജെപി അംഗങ്ങൾ ബംഗാളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അതിക്രമങ്ങളുന്നയിച്ച് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സഹകരിക്കണമെന്ന അഭ്യർഥന പ്രതിപക്ഷം തള്ളിയതോടെ ലോക്സഭ പിരിഞ്ഞു. രാജ്യസഭയും ഒരു തവണ നിർത്തിവച്ച ശേഷം തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്കു പിരിഞ്ഞു. മണിപ്പുർ വിഷയമുന്നയിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്രമപ്രശ്നമുന്നയിച്ച ടിഎംസി അംഗം ഡെറക് ഒബ്രയന്റെ ചില വാക്കുകൾ രേഖകളിൽനിന്നു നീക്കിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം ഇറങ്ങിപ്പോക്കും നടത്തി.

∙ ‘രാജ്യം മുഴുവൻ ലജ്ജിക്കുന്നുവെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞുകഴി‍ഞ്ഞു. ശക്തമായ നടപടി ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ട്. ചർച്ചകൾക്കു സഹകരിക്കണം.’ – പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്

∙ ‘പ്രധാനമന്ത്രി സഭയ്ക്കു പുറത്ത് ഒഴുക്കൻ പ്രസ്താവന നടത്തിയതു കൊണ്ടായില്ല. സഭയിൽ വന്നു മറുപടി പറയണം.’ – കോൺഗ്രസ് സഭാകക്ഷി നേതാവ് അധീർ രഞ്ജൻ ചൗധരി

