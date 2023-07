ഗുജറാത്തിൽ യുവാവിന്റെ മരണപ്പാച്ചിൽ; അപകടസ്ഥലത്തു നിന്ന 10 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

അഹമ്മദാബാദ് ∙ ഗുജറാത്തിൽ അപകടസ്ഥലത്തു രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നവരെ അമിതവേഗത്തിലെത്തിയ ആഡംബര കാർ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ മരണം 10 ആയി. 20 പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. അഹമ്മദാബാദ് നഗരത്തിലെ ഇസ്കോൺ മേൽപ്പാലത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച അർധരാത്രിക്കു ശേഷമാണ് ദുരന്തം ഉണ്ടായത്. ട്രക്കും ചെറുവാഹനവും കൂട്ടിയിടിച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്നവരെയാണ് അമിത വേഗത്തിൽ വന്ന കാർ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിച്ചത്.

വാഹനം ഓടിച്ച തത്യ പട്ടേൽ (19) അറസ്റ്റിലായി. ഇയാൾക്ക് ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. 150 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ പാഞ്ഞുവന്ന കാറിന്റെ ഇടിയേറ്റവർ 50 അടി ഉയരത്തിൽ വരെ തെറിച്ചു. മരിച്ചവരുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ 250 മീറ്റർ ദൂരെനിന്നും കണ്ടെടുത്തു. തത്യ പട്ടേലിനെ നാട്ടുകാർ ഓടിച്ചിട്ടു പിടിച്ചു. കാറിലുണ്ടായിരുന്ന 3 പെൺകുട്ടികളടക്കം 6 പേർ ഇതിനകം കസ്റ്റഡിയിലായി. മരിച്ചവരിൽ 2 പൊലീസുകാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. തൊട്ടുമുൻപ് നടന്ന അപകടം കണ്ടെത്തിയ 4 ചെറുപ്പക്കാരും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്.

തത്യയുടെ പിതാവിനും ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം

അഹമ്മദാബാദ് ∙ സ്വന്തം യുട്യൂബ് ചാനൽ നടത്തുന്ന തത്യ പട്ടേലിനു കാർ റേസിങ് ഹരമാണ്. കാർ റേസിങ് വിഡിയോകളാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ ഏറെയും. തെളിവെടുപ്പിന് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ കൂട്ടക്കൊല നടത്തിയതിന്റെ ഖേദം ഇയാളുടെ മുഖത്തില്ലായിരുന്നുവെന്ന് ഡിസിപി നിത ദേശായി പറഞ്ഞു. അപകടസമയത്ത് യുവാവ് ലഹരിയിലായിരുന്നോ എന്നും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.

തത്യയുടെ പിതാവും അഹമ്മദാബാദിലെ കെട്ടിട നിർമാതാവുമായ പ്രജ്നേഷ് പട്ടേലും നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസിലെ പ്രതിയാണ്. അപകടത്തെത്തുടർന്ന് മകൻ വിളിച്ചതനുസരിച്ച് സ്ഥലത്ത് എത്തിയ ഇയാൾ റിവോൾവർ ചൂണ്ടി ആളുകളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ശേഷം തത്യയെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. രാജ്കോട്ടിൽ കൂട്ടബലാൽസംഗവും ഭൂമി തട്ടിപ്പും അടക്കം 8 കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് പ്രജ്നേഷ്. ഇതിനിടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പമുള്ള പ്രജ്നേഷ് പട്ടേലിന്റെ ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചത് സർക്കാരിനു ക്ഷീണമായി.

