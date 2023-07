മണിപ്പുർ വംശീയ കലാപം: ഏറ്റെടുക്കാൻ ആളില്ലാതെ നൂറിലേറെ മൃതദേഹങ്ങൾ

ഇംഫാൽ ∙ മണിപ്പുർ വംശീയ കലാപത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട നൂറിലധികം പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഇംഫാലിലെയും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലെയും ആശുപത്രി മോർച്ചറികളിൽ രണ്ടര മാസമായി കിടക്കുന്നു. ഇംഫാൽ താഴ്‌വരയിലുള്ള ഏതാനും മെയ്തെയ്കളുടെ മൃതദേഹം മാത്രമാണു സംസ്കാരിച്ചത്. ഭൂരിപക്ഷം പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങളും ബന്ധുക്കൾ ഇതുവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുപോലുമില്ല.

ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് 160 പേരാണു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ, തൗബങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നു സംശയിക്കുന്നതായും സംഘടനകൾ പറഞ്ഞു. കാണാതായ ഒട്ടേറെപ്പേരെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. മോചനം ലഭിച്ചിട്ടും ഒട്ടേറെ കുക്കികൾ പുറത്തിറങ്ങാതെ ഇംഫാലിലെ ജയിലിൽ കഴിയുകയാണ്. പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് ആശങ്ക.

English Summary: Manipur communal riots: Over 100 dead bodies with no one to take charge