‘അവാർഡ് തരാം, തിരിച്ചുതരില്ലെന്ന് എഴുതിത്തരണം’; ‘അവാർഡ് വാപസി’ നേരിടാൻ ശുപാർശ

ന്യൂഡൽഹി ∙ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെയും ലളിതകലാ അക്കാദമിയും മറ്റും പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകുംമുൻപ്, അവ ഒരിക്കലും മടക്കിനൽകില്ലെന്നു രേഖാമൂലമുള്ള ഉറപ്പു വാങ്ങണമെന്ന് പാർലമെന്റ് സ്ഥിരം സമിതി ശുപാർശ ചെയ്തു. ‌കന്നഡ സാഹിത്യകാരൻ എം.എം.കൽബുറഗിയുടെ കൊലപാതകികളെ പിടികൂടാൻ വൈകുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് 2015 ൽ 39 എഴുത്തുകാർ സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരങ്ങൾ മടക്കിനൽകിയിരുന്നു. ഇത്തരം ‘അവാർഡ് വാപസി’ പ്രതിഷേധം തടയാനാണു പുതിയ നിർദേശം.

സാംസ്കാരിക, ടൂറിസം, ഗതാഗത മന്ത്രാലയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥിരം സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ വൈഎസ്ആർ കോൺഗ്രസിന്റെ രാജ്യസഭാംഗം വി.വിജയ്സായി റെഡ്ഡിയാണ്. ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ പുരസ്കാരം മടക്കിനൽകുന്നവരെ ഭാവിയിൽ സമാന പുരസ്കാരത്തിനു പരിഗണിക്കരുതെന്നും ശുപാർശയുണ്ട്.

2015 ൽ പുരസ്കാരം മടക്കിനൽകിയ പലരും ഇപ്പോൾ സഹകരിക്കുന്നുണ്ടന്നും ചിലർ അവാർഡ് ജൂറി പോലുമാണെന്നും സംസ്കാരിക മന്ത്രാലയം സമിതിയെ അറിയിച്ചു. അക്കാദമികളെ അധിക്ഷേപിച്ചശേഷം വീണ്ടും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനെ സമിതി ചോദ്യംചെയ്തു. അക്കാദമികളിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഇടമില്ലെന്നും അത്തരം കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പുരസ്കാരം തിരികെനൽകുന്നത് അപമാനമാണെന്നുമാണു സമിതിയുടെ വാദം.

English Summary: We will give the award, but must give in writing that it will not be returned; parliament committee recommendation to avoid award vapsi