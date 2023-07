ഭാര്യയെയും അനന്തരവനെയും വെടിവച്ചുകൊന്ന എസിപി ജീവനൊടുക്കി

മുംബൈ∙ ഭാര്യയെയും അനന്തരവനെയും വെടിവച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ അസിസ്റ്റന്റ് പൊലീസ് കമ്മിഷണർ പുണെയിൽ ജീവനൊടുക്കി. അമരാവതി ജില്ലയിലെ എസിപി ഭരത് ഗെയ്‌ക്‌വാഡ് (57) ആണ് ഭാര്യ മോനി (44), അനന്തരവൻ ദീപക് (35) എന്നിവരെ സ്വകാര്യ പിസ്റ്റൾ ഉപയോഗിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത്.

ശനിയാഴ്ച വീട്ടിലെത്തിയ ഗെയ്‌ക്‌വാഡ് ഇന്നലെ പുലർച്ചെ കിടപ്പുമുറിയിൽ ആദ്യം ഭാര്യയെയാണ് വെടിവച്ചത്. ശബ്ദം കേട്ടെത്തിയപ്പോഴാണ് ദീപക്കിന് വെടിയേറ്റത്. തുടർന്ന് സ്വയം വെടിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. മൂന്നു പേരും സംഭവസ്ഥലത്തു തന്നെ മരിച്ചു. പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

