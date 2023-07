ചന്ദ്രയാൻ 3 അടുത്തയാഴ്ച ചന്ദ്രന്റെ ആകർഷണ വലയത്തിലേക്ക്

ചെന്നൈ ∙ ചന്ദ്രയാൻ 3 പേടകത്തിന്റെ യാത്രയിലെ നിർണായകഘട്ടമായ ട്രാൻസ്‌ലൂണാർ ഇൻജക്‌ഷൻ (ടിഎൽഐ) ഓഗസ്റ്റ് 1നു നടക്കും. നിലവിൽ ഭൂമിയെ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന പേടകം ചന്ദ്രന്റെ ആകർഷണവലയത്തിലേക്കു കടക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണിത്. ഇതിനു മുന്നോടിയായി പേടകത്തിന്റെ ഭ്രമണപഥം അഞ്ചാം തവണ ഉയർത്തുന്ന നടപടി ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം (ഐഎസ്ആർഒ) വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി. പേടകം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 127609 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ട്രാൻസ്‌ലൂണാർ ഇൻജക്‌ഷൻ രാത്രി 12നും 1നുമിടയിൽ നടത്താനാണു നീക്കം. ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിയ ശേഷം 5 ഘട്ടങ്ങളായി ഭ്രമണപഥം താഴ്ത്തൽ നടക്കും.

ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽനിന്നു 100 കിലോമീറ്റർ മുകളിൽ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിയശേഷം പ്രൊപ്പൽഷൻ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നു ലാൻഡർ വേർപെടും. ഓഗസ്റ്റ് 17ന് ഇതു സംഭവിക്കുമെന്നാണു കണക്കുകൂട്ടൽ. മൊഡ്യൂളിൽനിന്നു വേർപെടുന്ന ലാൻഡർ, ത്രസ്റ്റർ എൻജിൻ ഉപയോഗിച്ച് വേഗം കുറച്ചാകും ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുക. ഓഗസ്റ്റ് 23ന് വൈകിട്ട് 5.47നു ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ലാൻഡറിന് ഇറങ്ങാനാകുമെന്നാണ് ഐഎസ്ആർഒയുടെ വിലയിരുത്തൽ. ബെംഗളൂരുവിലെ ഐഎസ്ആർഒ ടെലിമെട്രി, ട്രാക്കിങ് ആൻഡ് കമാൻഡ് നെറ്റ്‌വർക് (ഇസ്ട്രാക്) ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷനാണു പേടകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്.

