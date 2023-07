യുഎസിലെ യോഗത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ദലിത് നേതാവ് കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു

വാഷിങ്ടൻ ∙ ഇന്ത്യൻ വംശജനായ പ്രമുഖ ദലിത് നേതാവ് മിലിന്ദ് മക്‌വാന ജാതി വിവേചന ബില്ലിനെ എതിർത്തു സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ സിറ്റി കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ കുഴഞ്ഞു വീണു മരിച്ചു. ഹൃദയാഘാതമാണു കാരണം. കലിഫോർണിയ അസംബ്ലിയിലെ ജാതി വിവേചന വിരുദ്ധ ബിൽ ദലിതരുടെ അവകാശങ്ങൾ കവരുന്നതാണെന്നു വാദിക്കുന്ന മിലിന്ദിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത മരണം അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ ഞെട്ടിച്ചു.



ദലിതരുടെ അവകാശങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പോരാടുന്നതിനൊപ്പം ഹിന്ദു മതത്തിലെ വിവിധ സമുദായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഐക്യത്തിനുവേണ്ടിയും നിലകൊണ്ട നേതാവാണ് മിലിന്ദ്.

അംബേദ്കർ – ഫൂലെ നെറ്റ്‌വർക് ഓഫ് അമേരിക്കൻ ദലിത്‌സ് ആൻഡ് ബഹുജൻ സംഘടന അംഗമാണ്. പുസ്തരചയിതാവും കുട്ടികൾക്കുള്ള ക്രിയേറ്റീവ് ഗെയിമുകളുടെ സൃഷ്ടാവുമാണ്.

English Summary : Indian Dalit leader collapses and dies at meeting in US