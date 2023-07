മണിപ്പുരിനെച്ചൊല്ലി അവിശ്വാസം; പ്രതിപക്ഷം ഇന്ന് നോട്ടിസ് നൽകും

ന്യൂഡൽഹി ∙ മണിപ്പുർ വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പാർലമെന്റിൽ മറുപടി പറയണമെന്ന ആവശ്യം ചെവികൊള്ളാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം അവിശ്വാസപ്രമേയം കൊണ്ടുവരും. ഇന്നുരാവിലെ 10ന് അകം കോൺഗ്രസ് സഭാകക്ഷി നേതാവ് അധീർ രഞ്ജൻ ചൗധരി പ്രമേയത്തിനു നോട്ടിസ് നൽകുമെന്നു കോൺഗ്രസ് ചീഫ് വിപ് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് പറഞ്ഞു.

സഭയിൽ മണിപ്പുർ കലാപം ചർച്ചയ്ക്കു കൊണ്ടുവരാനും മറുപടി പറയാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ നിർബന്ധിതനാക്കാനുമാണ് അവിശ്വാസപ്രമേയം കൊണ്ടുവരുന്നത്. നാലാം ദിവസമായ ഇന്നലെയും പാർലമെന്റ് നടപടികൾ ഭാഗികമായി തടസ്സപ്പെട്ടു. മണിപ്പുർ വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസ്താവന നടത്തണമെന്നു സമ്മേളനത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി മറുപടി പറയുമെന്ന നിലപാടാണ് സർക്കാർ ആവർത്തിക്കുന്നത്. അവിശ്വാസപ്രമേയ നീക്കം സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷപാർട്ടികളുടെ നേതാക്കൾ ഇന്നലെ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു.

പ്രമേയത്തെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്നു പാർലമെന്ററികാര്യമന്ത്രി പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞതവണ പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നശേഷം നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി 300 സീറ്റിലേറെ നേടി. ഇത്തവണ 350 സീറ്റാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2018ൽ കൊണ്ടുവന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തെക്കുറിച്ചാണു പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി പരാമർശിച്ചത്.

പ്രമേയം അംഗീകരിച്ചാൽ 10 ദിവസത്തിനകം ചർച്ച

ചട്ടമനുസരിച്ചു രാവിലെ 10നു മുൻപ് ലോക്സഭയിലെ ഒരംഗം അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിനു നോട്ടിസ് നൽകണം. ഇതു സ്പീക്കർ സഭയിൽ വായിക്കും. 50 പേർ പ്രമേയം അംഗീകരിച്ചാൽ ചർച്ചയ്ക്കുള്ള സമയവും തീയതിയും സ്പീക്കർ പ്രഖ്യാപിക്കും. 10 ദിവസത്തിനകം ചർച്ച നടക്കും. ലോക്സഭയിൽ എൻഡിഎക്ക് ഇപ്പോൾ 330 അംഗങ്ങളുണ്ട്. പ്രതിപക്ഷത്തെ ‘ഇന്ത്യ’ മുന്നണിക്ക് 140. ഇരുപക്ഷത്തുമല്ലാതെ അറുപതിലേറെപ്പേരുണ്ട്. 5 സീറ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു.

∙ ‘‘ഇന്ത്യ എന്ന പേര് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയും ഇന്ത്യൻ മുജാഹിദീനും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു’’ – പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി (ബിജെപി പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗത്തിൽ)

∙ ‘‘നിങ്ങൾ എന്തുവേണമെങ്കിലും വിളിച്ചോളൂ. ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയാണ്. ഇന്ത്യ എന്ന ആശയത്തെ മണിപ്പുരിൽ ഞങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കും’’ – രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ട്വീറ്റ്

∙ ‘‘ഞങ്ങൾ മണിപ്പുർ കത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചു പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയെക്കുറിച്ചു പറയുന്നു’’ – മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ (കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ)

