മെയ്തെയ്കളുമായി ചർച്ചയില്ലെന്ന് കുക്കി വനിതകൾ

മണിപ്പുരിലെ കലാപം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി മെയ്തെയ് - കുക്കി വനിതകളെ ഒന്നിച്ചിരുത്തി ചർച്ച നടത്താമെന്ന ദേശീയ വനിതാ കമ്മിഷന്റെ നിർദേശം കുക്കി വനിതകൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഗോത്രവനിതകളെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ ഒത്താശ ചെയ്തുകൊടുത്തവരാണു മെയ്തെയ് വനിതകളെന്നു കുക്കി വനിതാസംഘടനാ നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു. ചർച്ചയില്ലെന്നും സുരക്ഷയ്ക്കായി പ്രത്യേക ഭരണപ്രദേശം വേണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മണിപ്പുരിലെത്തിയ ദേശീയ വനിതാ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ രേഖാ ശർമ ഇരുവിഭാഗവുമായി വെവ്വേറെ ചർച്ച നടത്തി.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം മെയ് രാ പെയ്ബികളുമായി (വിളക്കേന്തിയ വനിതകൾ) ചർച്ച നടത്തിയ രേഖാശർമ ഇന്നലെ ചുരാചന്ദ്പുരിലെത്തി കുക്കി വനിതാനേതാക്കളെയും കലാപത്തിന്റെ ഇരകളെയും കണ്ടു. അതേസമയം ചർച്ചയ്ക്കു തയാറാണെന്ന നിലപാടാണ് മെയ്തെയ് വിഭാഗം സ്വീകരിച്ചത്.

ഒട്ടേറെ സ്ത്രീകളാണ് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടതെന്നും പലരും പരാതിപ്പെടാൻ ഭയക്കുകയാണെന്നും കുക്കി സംഘടനകൾ പറഞ്ഞു. ഇരകളുടെ ബന്ധുക്കളിൽ ചിലരും രേഖാശർമയെ കാണാനെത്തിയിരുന്നു. മെയ്തെയ് വനിതകളും ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും മെയ്തെയ് വിഭാഗം പറഞ്ഞു.

ചുരാചന്ദ്പുരിലെത്തിയ രേഖാശർമ മാധ്യമങ്ങളോടു സംസാരിക്കാൻ തയാറായില്ല. കാങ്പോക്പിയിൽ രണ്ടു പെൺകുട്ടികൾ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെ‌ട്ട സംഭവത്തിൽ ദേശീയ വനിതാകമ്മിഷനു പരാതി നൽകിയെങ്കിലും നടപടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിലുള്ള പ്രതിഷേധവും കുക്കി സംഘടനകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

English Summary: Kuki women says will not negotiate with Meitheis