മണിപ്പുരിൽ ഭാഗിക ഇന്റർനെറ്റ്; മൊബൈലിൽ ഇല്ല

ഇംഫാൽ ∙ മണിപ്പുരിൽ 3 മാസം പിന്നിടുന്ന ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇന്റർനെറ്റ് വിലക്ക് ഭാഗികമായി പിൻവലിച്ചു. മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് നിരോധനം തുടരുമെന്ന് ആഭ്യന്തരവകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. കേബിൾ ബന്ധിത ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾക്കാണ് അനുമതി. റൂട്ടറുകളിൽനിന്നുള്ള വൈഫൈ, ഹോട്സ്പോട്ട് പങ്കിടലും അനുവദിച്ചിട്ടില്ല.

മൊബൈൽ റീചാർജ്, എൽപിജി ബുക്കിങ്, വൈദ്യുതി ബിൽ അടയ്ക്കൽ, വർക്ക് ഫ്രം ഹോം തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങളിൽ തടസ്സം നേരിട്ടതു ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതു കണക്കിലെടുത്താണു പുതിയ തീരുമാനമെന്നു സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. രണ്ടു സ്ത്രീകളെ നഗ്നരാക്കി നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ ആൾക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കൂടുതൽപേരെ പൊലീസ് കസ്റ്റിഡിയിലെടുത്തു. 6 പേരുടെ അറസ്റ്റാണ് ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

718 മ്യാൻമർ അഭയാർഥികൾ മണിപ്പുരിൽ

ഇംഫാൽ∙ 301 കുട്ടികളടക്കം 718 മ്യാൻമർ അഭയാർഥികൾ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച സംസ്ഥാനത്തു നുഴഞ്ഞുകയറിയെന്നു മണിപ്പുർ സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. ചന്ദേൽ ജില്ലയിൽ 22നും 23നുമായി നുഴഞ്ഞുകയറ്റം നടന്നതായി അതിർത്തിസേനയായ അസം റൈഫിൾസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തെന്ന് ആഭ്യന്തരവകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇവരെ കണ്ടെത്തി തിരിച്ചയയ്ക്കാൻ സർക്കാർ നിർദേശം നൽകി. മ്യാൻമറുമായി 398 കിലോമീറ്റർ അതിർത്തി പങ്കിടുന്നുണ്ട് മണിപ്പുർ.

കുക്കികളെ പിന്തുണച്ച് മിസോറമിൽ റാലി

ഐസോൾ ∙ മണിപ്പുരിൽ കലാപത്തിനിരയായ കുക്കികൾക്കു പിന്തുണയർപ്പിച്ച് മിസോറമിൽ വൻ റാലി നടന്നു. മൂന്നു മണിക്കൂറിലേറെ ഐസോൾ നഗരത്തെ നിശ്ചലമാക്കിയ റാലിയിൽ മണിപ്പുരിൽ സമാധാനത്തിനു കേന്ദ്രം നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു. മിസോറമിലെ പ്രമുഖ സംഘടനകളെല്ലാം അണിനിരന്ന പ്രകടനത്തിൽ ഭരണത്തിലുള്ള മിസോ നാഷനൽ ഫ്രണ്ട് നേതാക്കളും മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും അടക്കമുള്ളവരും പങ്കെടുത്തു. ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും ഓഫിസുകൾ അടച്ചിട്ടു.

English Summary: Partial internet access given in Manipur; mobile internet ban to continue