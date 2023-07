കീടനാശിനി നിരോധനം; തുടരെ സമിതികളെ വച്ചത് വിമർശിച്ച് സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ കീടനാശിനി നിരോധനവിഷയത്തിൽ അനുകൂല ശുപാർശ ലഭിക്കുംവരെ വിദഗ്ധസമിതികളെ പുതുക്കിനിയോഗിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിലപാടിനെ സുപ്രീം കോടതി വിമർശിച്ചു. വീണ്ടുംവീണ്ടും സമിതികളെ വയ്ക്കുന്നത് ആശങ്ക നൽകുന്നതാണെന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ.ചന്ദ്രചൂഡ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



ആദ്യസമിതി 27 കീടനാശിനികൾ നിരോധിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടും തുടരെ സമിതികൾ വച്ചതു കോടതി ചോദ്യം ചെയ്തു. അനുകൂല തീരുമാനത്തിനുവേണ്ടിയാണു സർക്കാർ ഈ രീതി പിന്തുടരുന്നതെന്ന പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും കോടതി ഓർമിപ്പിച്ചു. ഗുരുതര ആരോഗ്യ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കുന്ന ഗ്ലൈഫോസൈറ്റ് ഉൾപ്പെടെ കീടനാശിനികൾ ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സ്വദേശി ആന്തോളൻ ദേശീയ സെക്രട്ടറിയും മലയാളിയുമായ കെ.വി.ബിജു ഉൾപ്പെടെ നൽകിയ ഹർജിയിലാണു നടപടി.

27 കീടനാശിനികൾ നിരോധിക്കാൻ 2015ൽ അനുപം വർമ കമ്മിറ്റിയാണ് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്. കമ്പനികളുടെ എതിർപ്പുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതു പുനഃപരിശോധിക്കാൻ സർക്കാർ 2017ൽ എസ്.കെ.മൽഹോത്ര സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു. 27 എണ്ണവും നിരോധിക്കണമെന്നു മൽഹോത്ര സമിതിയും ശുപാർശ ചെയ്തു. പിന്നാലെ, എസ്.കെ.ഖുറാന സമിതി വന്നു. ഇവയുടെ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കരടു വിജ്ഞാപനമിറക്കി. 2021ൽ ടി.പി.രാജേന്ദ്രൻ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചതോടെ മുൻസമിതികളിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായ ശുപാർശയെത്തി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയ കരടുവിജ്ഞാപനവുമിറക്കി.

സർക്കാർ നടപടികളെ അഡീഷനൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ വിക്രംജിത് ബാനർജി ന്യായീകരിച്ചു. ഹർജിക്കാർക്കു വേണ്ടി ഹാജരായ പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ ഇതു ചോദ്യം ചെയ്തു. ഹർജി ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിനു പരിഗണിക്കും.

English Summary : Supreme Court has criticized the continued committees on Pesticide ban