രാഹുൽ വയനാട്ടിൽ മത്സരിക്കരുത്:സിപിഐ

ന്യൂഡൽഹി ∙ അടുത്ത ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ മത്സരിക്കുന്നതിനെതിരെ സിപിഐ രംഗത്ത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന പാർട്ടി ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി യോഗത്തിൽ ഇക്കാര്യം ചർച്ചയായി.

പ്രതിപക്ഷ ‘ഇന്ത്യ’ മുന്നണി രൂപീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരെ രാഹുൽ മത്സരിക്കുന്നതു തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം ഒരുകാരണവശാലും വയനാട്ടിൽ പോരിനിറങ്ങരുതെന്നും പി.സന്തോഷ് കുമാർ എംപി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: CPI Says Rahul Gandhi Should not contest in Wayanad