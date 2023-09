ട്രെയിനിൽ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയെ ആക്രമിച്ചയാൾ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ മരിച്ചു

അയോധ്യ (യുപി) ∙ ട്രെയിനിൽ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയെ ആക്രമിച്ചു ഗുരുതരമായി പരുക്കേൽപിച്ച മൂന്നംഗ സംഘത്തിലെ മുഖ്യപ്രതി പൊലീസുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. മറ്റു 2 പേരെ പരുക്കുകളോടെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

അയോധ്യ സ്വദേശി അനീഷാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അയോധ്യ സ്വദേശി ആസാദ്, സുൽത്താൻപുർ സ്വദേശി വിശ്വംഭർ ദയാൽ ദുബെ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. മൂന്നംഗ സംഘം ഇനായത് നഗറിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്ന് പ്രത്യേക സംഘം ഒളിയിടം വളഞ്ഞതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ഏറ്റുമുട്ടൽ. പരുക്കേറ്റ അനീഷ് ആശുപത്രിയിലാണ് മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ മാസം 30ന് സരയൂ എക്സ്പ്രസിലാണ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. അവർ അന്നു മുതൽ ചികിത്സയിലാണ്.

