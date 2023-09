ഇ.ഡിക്കുള്ള സവിശേഷാധികാരങ്ങൾ; അനുകൂല വിധി പുനഃപരിശോധിക്കും

ന്യൂഡൽഹി ∙ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ (ഇ.ഡി) നടപടികളുടെ രീതിയും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമത്തിലെ (പിഎംഎൽഎ) വ്യവസ്ഥകളും ശരിവച്ച വിധി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജികൾ സുപ്രീം കോടതി ഒക്ടോബർ 18നു പരിഗണിക്കും. ജഡ്ജിമാരായ സഞ്ജയ് കിഷൻ കൗൾ, സഞ്ജീവ് ഖന്ന, ബേല എം.ത്രിവേദി എന്നിവരുൾപ്പെട്ട പ്രത്യേക ബെഞ്ചാണ് ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്നത്.

ഇ.ഡി തയാറാക്കുന്ന കേസ് ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ടിന്റെ (ഇസിഐആർ) പകർപ്പ് കുറ്റാരോപിതർക്കു നൽകണമെന്നു നിർബന്ധമില്ലെന്നു കഴിഞ്ഞവർഷം ജൂലൈ 27ന്റെ വിധിയിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ജാമ്യം ലഭിക്കാൻ പിഎംഎൽഎ നിയമത്തിലുള്ള അധിക വ്യവസ്ഥകളും അന്നു ശരിവച്ചു. എന്നാൽ, ഇക്കാര്യങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടതാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കാർത്തി ചിദംബരത്തിന്റെ ഹർജിയിൽ കഴിഞ്ഞവർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ കോടതി വ്യക്തമാക്കി. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും ഇ.ഡിക്കും നോട്ടിസും അയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

സമൻസ് നൽകാൻ ഇ.ഡിക്കുള്ള അധികാരം, തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും ചോദിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകാതിരിക്കുന്നതിനുമുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന ഹർജിയിൽ മാർച്ചിൽ കേന്ദ്രത്തിനും ഇ.ഡിക്കും കോടതി നോട്ടിസ് അയച്ചു. ഈ ഹർജികളാണ് അടുത്തമാസം പ്രത്യേക ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കുന്നത്.അറസ്റ്റ്, പരിശോധന, സ്വത്തു കണ്ടുകെട്ടൽ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് പിഎംഎൽഎ പ്രകാരം ഇ.ഡിക്കുള്ള അധികാരങ്ങളും കഴിഞ്ഞവർഷം ജൂലൈയിലെ വിധിയിൽ ശരിവച്ചിരുന്നു.

