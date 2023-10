5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: മുന്നൊരുക്കത്തിന് വീര്യം കൂട്ടാൻ കോൺഗ്രസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉടൻ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിൽ മുന്നൊരുക്കത്തിനു വീര്യം കൂട്ടാൻ കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചു. പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ, രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എന്നിവർ വ്യാപകമായി പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങും. മധ്യപ്രദേശിലെ ധാറിൽ ഇന്നു നടക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ പ്രിയങ്ക പങ്കെടുക്കും.

പ്രചാരണം സംസ്ഥാന വിഷയങ്ങളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരിക്കണമെന്നു പിസിസി ഘടകങ്ങൾക്കു ഹൈക്കമാൻഡ് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഹിമാചലിലും കർണാടകയിലും കോൺഗ്രസ് പരീക്ഷിച്ചു വിജയിച്ച ഫോർമുലയാണിത്. ദേശീയ വിഷയങ്ങളിലേക്കു പ്രചാരണം കടന്നാൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പ്രതിഛായ ഉയർത്തിക്കാട്ടി ബിജെപി നേട്ടമുണ്ടാക്കുമെന്ന ആശങ്ക പാർട്ടിക്കുണ്ട്.

അതേസമയം, മോദിക്കു തൊടാൻ പറ്റാത്ത ഏക ദേശീയ വിഷയം ജാതി സെൻസസും ഒബിസി സംവരണവുമാണെന്ന വിലയിരുത്തലിൽ അവ സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കോൺഗ്രസ് ആയുധമാക്കും. അടുത്ത വർഷത്തെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയെ ഉന്നമിട്ട് കോൺഗ്രസ് തേച്ചുമിനുക്കിയെടുക്കുന്ന മുഖ്യപ്രചാരണവിഷയമാണിത്. അതിന്റെ ‘വോട്ടുമൂല്യം’ അളക്കാനുള്ള പരീക്ഷണശാല കൂടിയാകും സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ.

മധ്യപ്രദേശിൽ സമാജ്‌വാദി പാർട്ടിയുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് വരുംദിവസങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കും. സഖ്യം വേണമെന്നാണ് എസ്പി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവിന്റെ നിലപാട്. പിസിസി പ്രസിഡന്റ് കമൽനാഥിന്റെ അഭിപ്രായം ഇക്കാര്യത്തിൽ നിർണായകമാകും. മധ്യപ്രദേശിൽ കമൽനാഥിന്റെ അഭിപ്രായമാണു കോൺഗ്രസിലെ അവസാനവാക്ക്. സംസ്ഥാന നേതൃത്വം പൂർണമായി കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കിയ അദ്ദേഹത്തെ എതിർക്കാൻ ഹൈക്കമാൻഡിനാവില്ല.

പ്രതിപക്ഷ ‘ഇന്ത്യ’ മുന്നണിയുടെ സംയുക്ത റാലി ഈ മാസമാദ്യം ഭോപ്പാലിൽ നടത്താനുള്ള തീരുമാനം തള്ളിക്കളഞ്ഞ കമൽനാഥിനെ എതിർക്കാൻ ഹൈക്കമാൻഡ് മുതിർന്നില്ല. രാജസ്ഥാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ടിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സച്ചിൻ പൈലറ്റിനെ പ്രവർത്തക സമിതിയംഗമാക്കുകയും ഛത്തീസ്ഗഡിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേഷ് ബാഗേലിന്റെ എതിരാളിയായ ടി.എസ്.സിങ്‌ദേവിനെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാക്കുകയും ചെയ്ത് അവിടത്തെ രാഷ്ട്രീയം ‘ബാലൻസ്’ ചെയ്ത ഹൈക്കമാൻഡ് പക്ഷേ, മധ്യപ്രദേശ് കമൽനാഥിനു വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്.

∙ ‘ജാതി സെൻസസ് നടത്തുന്നതിനോടു കോൺഗ്രസ് അനുകൂലമാണ്. കർണാടക സർക്കാർ ജാതി സെൻസസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കണക്കുകൾ ഉടൻ പുറത്തുവിടും.’ – മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ (ഛത്തീസ്ഗഡിലെ പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ)

English Summary: Elections in 5 states: Congress to step up preparations