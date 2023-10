കശ്മീരിൽ 2 ഭീകരരെ വധിച്ചു

ശ്രീനഗർ ∙ കശ്മീരിലെ കുൽഗാം ജില്ലയിലുള്ള കുജ്ജാറിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ 2 ഭീകരരെ സുരക്ഷാസേന വെടിവച്ചുകൊന്നു. മേഖലയിൽ തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.

ദക്ഷിണകശ്മീരിലെ കൊക്കർനാഗിലുള്ള ഗാദോൾ വനത്തിൽ ഒരാഴ്ച നീണ്ട ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കേണലും മേജറും ഡിഎസ്പിയുമുൾപ്പെടെ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിന്റെ തുടർച്ചയായി നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് ഭീകരരുടെ ഒളിവിടം കണ്ടെത്തിയത്. അന്നത്തെ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ലഷ്കറെ തയിബയുടെ 2 ഭീകരരെ വധിച്ചു. സുരക്ഷാസേന മേഖല വളയുകയും ഡ്രോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തിരച്ചിൽ നടത്തുകയുമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് 3ന് ഭീകരർ കുൽഗാമിൽ 3 സൈനികരെ വധിച്ചശേഷം കടന്നുകളഞ്ഞിരുന്നു.

