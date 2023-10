ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ മരണം: ഡോക്ടർമാർക്ക് എതിരെ കേസ്

മുംബൈ ∙ മഹാരാഷ്ട്ര നാന്ദേഡിലെ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ 35 പേർ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ആശുപത്രി ഡീനിനും ഡോക്ടർക്കുമെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ചികിത്സയിലിരിക്കെ മകളും നവജാതശിശുവും മരിച്ചെന്ന പരാതിയിലാണ് മനഃപൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യാ കുറ്റത്തിന് കേസെടുത്തത്.



ആവശ്യപ്പെട്ട മരുന്നുകൾ അടിയന്തരമായി എത്തിച്ചെങ്കിലും നൽകിയില്ലെന്നും പരിചരിക്കാൻ ഡോക്ടർമാർ ഇല്ലായിരുന്നെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പ്രതിദിനം മരിക്കുന്നത് 40 കുട്ടികൾ

മുംബൈ ∙ ഒരു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള 40 കുട്ടികൾ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പ്രതിദിനം മരിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇതിൽ 13 പേരും മൂന്നു മാസത്തിൽ താഴെ പ്രായമുള്ളവരാണെന്ന് ആരോഗ്യമേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദഗ്ധരുടെ സംഘം തയാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

English Summary : Death without getting treatment: Case against doctors in Maharashtra