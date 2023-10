175 കോടിയുടെ തട്ടിപ്പ്: കുറ്റപത്രത്തിന് 15 ലക്ഷം പേജ്; കോപ്പി ചെലവ് 14 ലക്ഷം രൂപ

കോയമ്പത്തൂർ ∙ 175 കോടിയോളം രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പു കേസിൽ തയാറാക്കിയ ‘ബ്രഹ്മാണ്ഡ’ കുറ്റപത്രത്തിനു 15 ലക്ഷം പേജ്. കോപ്പിയെടുക്കാൻ ചെലവായതു 14 ലക്ഷം രൂപ. 1686 പരാതിക്കാരും 29 പ്രതികളുമുള്ള കേസാണിത്.



സ്ഥലവും ഉയർന്ന പലിശയും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു നിക്ഷേപം സ്വീകരിച്ചു പണം തട്ടിച്ച കേസിലെ പ്രതികൾ സേലം ആസ്ഥാനമായ വിൻ സ്റ്റാർ ഇന്ത്യ, സൗഭാഗ്യ പ്രമോട്ടേഴ്സ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉടമകളും ജീവനക്കാരും ബ്രോക്കർമാരുമാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലെ ഈറോഡ്, സേലം, നാമക്കൽ, കരൂർ, ധർമപുരി ജില്ലകളിലുള്ളവരാണു നിക്ഷേപകർ. കുറ്റപത്രത്തിൽ ഓരോ പ്രതിക്കും 50,000 പേജുകൾ നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ട്.

