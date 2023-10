മാസം തികയാതെയുള്ള പ്രസവം: ആദ്യ അഞ്ചിൽ ഇന്ത്യ

ന്യൂഡൽഹി ∙ മാസം തികയാതെയുള്ള പ്രസവങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള 5 രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും. 2020 ലെ കണക്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന തയാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇന്ത്യയെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന കണക്കുള്ളത്. 37 ആഴ്ച ഗർഭകാലം പൂർത്തിയാക്കിയുള്ള പ്രസവമാണു മാസം തികഞ്ഞത് എന്നു ലോകാരോഗ്യ സംഘടന കണക്കാക്കുന്നത്.



മാസം തികയാതെ പ്രസവിച്ച ലോകത്തെ 45% കേസുകളും ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ 5 രാജ്യങ്ങളിലാണ്. ശതമാന കണക്കിൽ മലാവി (16.2%), ബംഗ്ലദേശ് (14.5%), പാക്കിസ്ഥാൻ (14.3%), ഇന്ത്യ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക (13% വീതം) എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണു മുന്നിൽ. 2020 ൽ മാത്രം ഇന്ത്യയിൽ മാസം തികയാതെ 3.01 ലക്ഷം പ്രസവങ്ങൾ നടന്നു.

ലോകത്താകെ നടക്കുന്ന ഓരോ 10 പ്രസവങ്ങളിലും ഒരെണ്ണം വീതം മാസം തികയാതെയുള്ളതാണ്. ശിശുമരണത്തിലേക്കു നയിക്കുന്നതിലെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്നാണിത്.

