ന്യൂസ്ക്ലിക്ക്: പ്രബിറിനെയും അമിതിനെയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു

ന്യൂഡൽഹി ∙ ചൈനീസ് അനുകൂല പ്രചാരണത്തിനു വിദേശസഹായം കൈപ്പറ്റിയെന്ന കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ന്യൂസ്ക്ലിക്ക് പോർട്ടൽ സ്ഥാപകനും എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫുമായ പ്രബിർ പുർകയസ്ഥ, സ്ഥാപനത്തിലെ നിക്ഷേപകനും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസറുമായ അമിത് ചക്രവർത്തി എന്നിവരെ പട്യാല ഹൗസ് അഡീഷനൽ സെഷൻസ് കോടതി 7 ദിവസത്തെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. എഫ്ഐആറിന്റെ പകർപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇരുവരും നൽകിയ ഹർജിയിൽ കോടതി ഡൽഹി പൊലീസിനു നോട്ടിസ് നൽകി. വിഷയം ഇന്നു പരിഗണിക്കും.

15 ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡിയാണ് പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. രാജ്യത്തിനെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതിനു ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു. ഓഗസ്റ്റ് 17നു റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് വിവിധ ഇലക്ട്രോണിക് രേഖകൾ പരിശോധിച്ചെന്നും 4.27 ലക്ഷം ഇമെയിലുകൾ ശേഖരിച്ചെന്നും അറിയിച്ചു.

ആരോപണങ്ങൾ ന്യൂസ്ക്ലിക്ക് നിഷേധിച്ചു. അന്വേഷണത്തിൽ നടപടിക്രമം പാലിച്ചില്ലെന്നും ആരോപിച്ചു. എഫ്ഐആറിന്റെ പകർപ്പ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ജീവനക്കാരുടെ വീടുകളിൽ പരിശോധന നടത്തി ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്ത പൊലീസ് ഇതിന്റെ രേഖകൾ നൽകിയിട്ടില്ല. ഏതെങ്കിലും ചൈനീസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെയോ അതോറിറ്റിയുടെയോ നിർദേശപ്രകാരം ഒരു വാർത്തയും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ചൈനീസ് താൽപര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്നും സ്ഥാപനം വാർത്തക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. നിയമാനുസൃതമായി മാത്രമാണു ധനസഹായം സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും വിശദീകരിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച ഡൽഹിയിലെ 88 സ്ഥലങ്ങളിലും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ 7 സ്ഥലങ്ങളിലും പരിശോധന നടത്തിയെന്നു ഡൽഹി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ തേടി കത്ത്

ന്യൂഡൽഹി ∙ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയും എഴുത്തുകാരെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് ഡൽഹി പൊലീസ് നടത്തുന്ന റെയ്ഡുകൾക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രസ് ക്ലബ് ഓഫ് ഇന്ത്യയും വിവിധ മാധ്യമ സംഘടനകളും സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനു കത്തെഴുതി. മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തെ ഭീകരവാദമായി കണ്ടു വിചാരണ ചെയ്യാനാകില്ലെന്നു കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഫോണും ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ കോടതിയുടെ മാർഗരേഖ വേണം.

ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്ന അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ കോടതി സ്വമേധയാ ഇടപെടണം. പ്രതികാരനടപടി ഭയന്നാണ് നല്ലൊരുവിഭാഗം മാധ്യമപ്രവർത്തകരും ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഏത് അന്വേഷണത്തോടും സഹകരിക്കാൻ തയാറാണ്. എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന റെയ്ഡും ഫോൺ പിടിച്ചെടുക്കലും ജനാധിപത്യരാജ്യത്ത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ല. കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകളുടെ പിന്തുണയോടെയാണു കത്തയച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രസ് ക്ലബ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ എഴുത്തുകാരി അരുന്ധതി റോയ്, മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ, സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരായ ഹർഷ് മന്ദർ, യോഗേന്ദ്ര യാദവ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

