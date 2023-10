ബിജെപിയുടെ നില ഭദ്രമല്ല; ഒരു നാൾ രാഹുൽ രാജ്യത്തെ നയിക്കും: ശരദ് പവാർ

മുംബൈ ∙ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരു നാൾ രാജ്യത്തെ നയിക്കുമെന്ന് എൻസിപി അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്കു ശേഷം രാഹുലിന്റെ പ്രതിഛായയ്ക്കു മാറ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നും സ്വകാര്യ ചാനൽ സംഘടിപ്പിച്ച സംവാദത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അടുത്ത ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനില്ലെന്നു പറഞ്ഞ പവാർ പ്രചാരണരംഗത്ത് സജീവമാകുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.



പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ബിജെപിയുടെ നില ഭദ്രമല്ല. യുപിയിലും ഹരിയാനയിലും കോൺഗ്രസ് നില മെച്ചപ്പെടുത്തും. ഡൽഹിയിലും പഞ്ചാബിലും എഎപിക്ക് നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാനാകും. ബിജെപിക്കൊപ്പം കൈകോർത്തവർക്ക് ഇനി എൻസിപിയിൽ സ്ഥാനമില്ലെന്നു സഹോദരപുത്രനായ അജിത് പവാറിന്റെ കൂറുമാറ്റത്തെ പരാമർശിച്ച് അദ്ദേഹം പറ‍ഞ്ഞു.

