സിക്കിം മിന്നൽപ്രളയം: കണ്ടെത്താൻ ഇനി 102 പേർ; തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു

ഗാങ്ടോക്ക് ∙ മേഘസ്ഫോടനത്തെത്തുടർന്നു സിക്കിമിലുണ്ടായ മിന്നൽപ്രളയത്തിൽ ഒഴുകിപ്പോയത് 22 സൈനികർ ഉൾപ്പെടെ 105 പേർ. ഇതിൽ 3 പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ബംഗാളിലെ ജൽപായ്ഗുഡിയിൽ ടീസ്റ്റ നദിയിൽ ഇന്നലെ കണ്ടെത്തി. ഇവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. മിന്നൽപ്രളയമുണ്ടായ ബുധനാഴ്ച 14 പേരുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഒലിച്ചുപോയവർക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്നു കരസേന അറിയിച്ചു. 22,034 പേരെ ബാധിച്ച പ്രളയത്തിൽ ഇതുവരെ 2011 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായി ദുരന്തനിവാരണസേന അറിയിച്ചു.

കാണാതായ സൈനികരുടെ വിവരങ്ങൾ സേന പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. ഇവരുടെ ബന്ധുക്കളെ വിവരമറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു സേനാവൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പ്രളയത്തിൽ മുങ്ങിയ സേനാ വാഹനങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇന്നലെ കണ്ടെടുത്തു. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ സഹായിക്കാൻ ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ സേനയുടെ കൂടുതൽ സംഘങ്ങളെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സിക്കിമിലേക്ക് അയച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകൾക്ക് 15 വരെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

പ്രളയം നാശംവിതച്ച ചുങ്താങ്, ലാച്ചുങ്, ലാച്ചെൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്നലെയും മഴ തുടർന്നു. ടീസ്റ്റ നദിക്കരയിൽ താമസിക്കുന്നവരെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു മാറ്റി. കരസേന, ദുരന്ത നിവാരണ സേന എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവർക്ക് ഭക്ഷണവും മറ്റു സഹായങ്ങളുമെത്തിച്ചു. തകർന്ന വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. 11 പാലങ്ങളും 277 വീടുകളും ഒലിച്ചുപോയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Sikkim flash flood: 102 more people to be found; search continues