ജാതി സർവേ: തുടർനടപടി തടയണമെന്ന ആവശ്യം തള്ളി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ബിഹാറിൽ നടത്തിയ ജാതി സർവേയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിൽനിന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ തടയണമെന്ന ആവശ്യം സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. നയപരമായ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നതിൽനിന്നു സർക്കാരുകളെ തടയാനാകില്ലെന്ന നിരീക്ഷണത്തോടെയാണ് ജഡ്ജിമാരായ സഞ്ജീവ് ഖന്ന, എസ്.വി.ഭട്ടി എന്നിവരുടെ നടപടി. ജാതി സർവേയുടെ ഭരണഘടനാസാധുത ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്നത് ജനുവരിയിലേക്കു മാറ്റുകയും ചെയ്തു.



സർവേ നടത്തുന്നത് ബിഹാർ ഹൈക്കോടതി നേരത്തേ ശരിവച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ ‘ഏക് സോച് ഏക് പ്രയാസ്’, ‘യൂത്ത് ഫോർ ഇക്വാലിറ്റി’ എന്നീ സംഘടനകളും ഒരു വ്യക്തിയും നൽകിയ പ്രത്യേകാനുമതി ഹർജികളാണ് സുപ്രീം കോടതിയിലുള്ളത്. വിഷയം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കെ സർക്കാർ സർവേ കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ടതു ശരിയല്ലെന്ന് ഹർജിക്കാർ വാദിച്ചു. നടപടികൾക്കു സ്റ്റേയാണ് ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നും പറഞ്ഞു.

സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശം അംഗീകരിച്ച പുട്ടസ്വാമി കേസിലെ (2018) സുപ്രീം കോടതി വിധിക്ക് എതിരാണു ജാതി സർവേയെന്നു ഹർജിക്കാരുടെ അഭിഭാഷക അപരാജിത സിങ് വാദിച്ചെങ്കിലും ആരുടെയും വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോടതി ഇതു തള്ളി.

സർവേ നടത്തുന്നതിനുള്ള ന്യായമായ കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ സർക്കാരിനു കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും സർവേ കണക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതു തടഞ്ഞ് ഇടക്കാല ഉത്തരവിറക്കണമെന്നും ഹർജിക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് സർവേ വിവരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതെന്നു ബിഹാർ സർക്കാരിനോടു കോടതി ചോദിച്ചു. സർവേ വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു കോടതി തടഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ പ്രതികരണം. ഇതിനിടെ, സർക്കാർ തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന ആശങ്ക ഹർജിക്കാർ വീണ്ടും ഉന്നയിച്ചു. തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിൽനിന്നു കോടതി സർക്കാരുകളെ തടയുന്നതു തെറ്റാകുമെന്നു ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, സർവേ കണക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും വിഷയം വന്നാൽ അപ്പോൾ പരിഗണിക്കാം. ജാതി സർവേ നടത്താൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അധികാരമുണ്ടോ എന്ന വിഷയമായിരിക്കും കോടതി പരിശോധിക്കുകയെന്നും ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.

English Summary : Supreme court rejected the demand to stop further action on caste survey