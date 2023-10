ജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ തീരുമാനം : ചെറുധാന്യപ്പൊടികളുടെ നികുതി കുറച്ചു

ന്യൂഡൽഹി ∙ ചെറുധാന്യപ്പൊടിയുടെ (മില്ലറ്റ് പൊടി) നികുതി 18% ആയിരുന്നത് 5% ആയി കുറയ്ക്കാൻ ജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. ഇതോടെ പഞ്ഞപ്പുൽപ്പൊടി അടക്കമുള്ളവയ്ക്കു വില കുറഞ്ഞേക്കും.



പൊടിയുടെ മൊത്തം തൂക്കത്തിന്റെ 70% ചെറുധാന്യമായിരിക്കണം. കൂടുകളിലാക്കി ലേബൽ ഒട്ടിച്ചുവിൽക്കുന്ന ചെറുധാന്യപ്പൊടികൾക്കാണ് 5% നികുതി. ലൂസായി വിൽക്കുന്നതിന് ജി എസ്ടി ഈടാക്കില്ല. ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ഈ വർഷം ചെറുധാന്യങ്ങളുടെ (മില്ലറ്റ്) വർഷമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

പ്രതിദിനം 1,000 രൂപയിൽ കുറഞ്ഞ ഹോസ്റ്റൽ താമസത്തിന് ജിഎസ്ടി ഒഴിവാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിഷയം പരിഗണിക്കുന്നതു മാറ്റിവച്ചു. ഹോസ്റ്റൽ/പിജി (പേയിങ് ഗസ്റ്റ്) സ്ഥാപനങ്ങളിലെ താമസത്തിന് 12% ജിഎസ്ടി ബാധകമായിരിക്കുമെന്ന് ബെംഗളൂരു, ലക‍്നൗ അതോറിറ്റി ഓഫ് അഡ്വാൻസ് റൂളിങ് (എഎആർ) ബെഞ്ചുകൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

∙ മറ്റു തീരുമാനങ്ങൾ

∙ വിദേശ കപ്പലുകൾ ഇന്ത്യയുടെ തീരമേഖലയിൽ ക്രൂസ് ടൂറിസം (ആഡംബര കപ്പൽ ടൂറിസം) നടത്തിയാൽ ബാധകമായിരുന്ന 5% ഐജിഎസ്ടി ഒഴിവാക്കി. ടൂറിസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് നടപടി.

∙ കരിമ്പിൽനിന്നു പഞ്ചസാരയ്ക്കുള്ള ലായനി വേർതിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന മൊളാസസിന് (ശർക്കരപ്പാവ്) ജിഎസ്ടി 28 ശതമാനമായിരുന്നത് 5 ശതമാനമാക്കി കുറച്ചു. പലഹാരങ്ങളിൽ രുചി പകരാനും മദ്യനിർമാണത്തിനുമാണ് മൊളാസസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മൊളാസസ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള കാലിത്തീറ്റയുടെയും വില കുറയാം.

∙ മദ്യം ഉൽപാദിപ്പിക്കാനുള്ള സ്പിരിറ്റ് (എക്സ്ട്രാ ന്യൂട്രൽ ആൽക്കഹോൾ–ഇഎൻഎ) ജി എസ്ടി പരിധിയിൽ വരില്ലെന്ന് കൗൺസിൽ വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വാറ്റ് ഈടാക്കണോ വേണ്ടയോയെന്ന് തീരുമാനിക്കാം. വ്യാവസായിക ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇഎൻഎയ്ക്ക് 18% ജിഎസ്ടി ബാധകമായിരിക്കും.

∙ ജലവിതരണം, പൊതുജനാരോഗ്യം, ശുചീകരണം, ഖരമാലിന്യ നിർമാർജനം തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരുകൾക്ക് നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾക്ക് ജിഎസ്ടി ഒഴിവാക്കി.

∙ ജിഎസ്ടി സംബന്ധിച്ച തർക്കങ്ങളുടെ രണ്ടാം അപ്പീൽ സംവിധാനമായ ജിഎസ്ടി അപ്‍ലറ്റ് ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ അധ്യക്ഷന്റെ പ്രായപരിധി 67 ആയിരുന്നത് 70 ആക്കി. അംഗങ്ങളുടേത് 65 ആയിരുന്നത് 67 ആക്കി. കുറഞ്ഞ പ്രായം 50. ജുഡീഷ്യൽ അംഗമായി കുറഞ്ഞത് 10 വർഷം പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ള അഭിഭാഷകരെ പരിഗണിക്കാം. 3 മാസത്തിനകം ട്രൈബ്യൂണലുകൾ നിലവിൽ വന്നേക്കും.

∙ നികുതി പിടിക്കാനുള്ള ഡിമാൻഡ് ഓർഡറുകൾക്കെതിരെ അപ്പീൽ നൽകാൻ കഴിയാതെ പോയവർക്ക് 2024 ജനുവരി 31 വരെ സമയം അനുവദിച്ചു. തർക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട നികുതിയുടെ 12.5% തുക മുൻകൂറായി നിക്ഷേപിക്കണം.

ഓർഡിനൻസ് ഉടൻ: ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ്ങിനും കസിനോയ്ക്കും ജിഎസ്ടി

തിരുവനന്തപുരം∙ പണം ഉൾപ്പെട്ട ഓൺലൈൻ െഗയിമിങ്, കസിനോ, കുതിരപ്പന്തയം എന്നിവയ്ക്ക് ജിഎസ്ടി ഏർപ്പെടുത്തി ഉടൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കും. ഇവയ്ക്ക് 18 ശതമാനമായിരുന്ന ജിഎസ്ടി 28 ശതമാനമാക്കി പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളും പാസാക്കിയിരുന്നു. ഇതു കേരളത്തിൽ ബാധകമാക്കണമെങ്കിൽ സംസ്ഥാനം നിയമഭേദഗതി പാസാക്കുകയോ ഓർഡിനൻ‌സ് ഇറക്കുകയോ ചെയ്യണം.

അടിക്കടി ജിഎസ്ടി നിയമത്തിൽ‌ വരുത്തുന്ന പരിഷ്കാരങ്ങൾ കേന്ദ്രത്തിനൊപ്പം സംസ്ഥാനങ്ങളും ഓർഡിനൻസായി ഇറക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓർഡിനൻസാണ് ഗെയിമിങ്ങിനു നികുതി ചുമത്താനും ഇറക്കുന്നത്. എന്നാൽ, സംസ്ഥാനത്ത് ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ് കമ്പനികളൊന്നും റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല.

English Summary : GST Council Decision: Tax on small grain powders has been reduced