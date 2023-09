മധ്യപ്രദേശ് നിയമസഭ: ബിജെപിയുടെ രണ്ടാം സ്ഥാനാർഥിപ്പട്ടികയായി; പട്ടികയിൽ മൂന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും

ന്യൂഡൽഹി ∙ മധ്യപ്രദേശ് നിയമസഭാതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയുടെ രണ്ടാം സ്ഥാനാർഥിപ്പട്ടികയിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ നരേന്ദ്രസിങ് തോമർ, പ്രഹ്ലാദ് സിങ് പട്ടേൽ, ഫഗാൻ സിങ് കുലസ്തേ എന്നിവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി. രാകേഷ് സിങ്, ഗണേഷ് സിങ്, റിതിപഠക്, ഉദയ് പ്രതാപ് സിങ് തുടങ്ങിയ എംപിമാരും പട്ടികയിലുണ്ട്. ബിജെപിയുടെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൈലാഷ് വിജയ്‌വർഗീയ ഇൻഡോർ–1 നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കും.

രണ്ടാം പട്ടികയോടെ ബിജെപി 230 അംഗ നിയമസഭയിലെ 78 സീറ്റുകളിലെ സ്ഥാനാർഥികളെയാണു പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 2018 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന് 114 സീറ്റും ബിജെപിക്കും 109 സീറ്റുമാണു ലഭിച്ചതെങ്കിലും ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയും കൂട്ടരും പാർട്ടി വിട്ടതോടെ ബിജെപിക്കു ഭരണം പിടിക്കാനായി.

English Summary: 3 Union Ministers In BJP's Second List Of 39 Candidates For Madhya Pradesh Polls