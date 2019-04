തിരുവനന്തപുരം∙ അഞ്ചു വർഷത്തിനകം അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന മേഖലയിൽ 50,000 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംരംഭമായ കേരള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബോർഡ് (കിഫ്ബി) വിവാദത്തിൽ. പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതികൾക്കൊന്നും കിഫ്ബിയിൽ പണമില്ലെന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ തുടർച്ചയായ ആരോപണങ്ങളുടെ മുനയൊടിച്ചു 2150 കോടി രൂപ ഒന്നിച്ചു മസാല ബോണ്ട് വഴി സമാഹരിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് അതേ നടപടിയിൽ സർക്കാർ വിവാദത്തിലാകുന്നത്.

മസാല ബോണ്ടുകൾ വാങ്ങിയതു കാനഡയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പെൻഷൻ ഫണ്ടാണെന്നു ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് സമ്മതിച്ചുകഴിഞ്ഞു. സിഡിപിക്യു എന്നാണു കമ്പനിയുടെ പേര്. ലാവ്‌ലിൻ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എസ്എൻസി ലാവ്‌ലിൻ കമ്പനിയിൽ‌ ഏറ്റവുമധികം ഓഹരി പങ്കാളിത്തമുള്ളതു (20%) സിഡിപിക്യുവിനാണ്. മസാല ബോണ്ടുകൾ വാങ്ങും മുൻപു സിഡിപിക്യുവിന്റെ പ്രതിനിധികൾ കേരളത്തിലെത്തി ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. കിഫ്ബിയുടെ പ്രവർത്തനം, പണം ചെലവിടൽ, തിരിച്ചടവ്, ഭരണ നിർവഹണം, അക്കൗണ്ടിങ് തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചു പഠിച്ചു. ലണ്ടനിലായിരുന്നു കരാർ സംബന്ധിച്ച തുടർചർച്ചകൾ. മാർച്ച് 21നു കരാറിന് അംഗീകാരം നൽകി. 25നു ബോണ്ട് വാങ്ങൽ നടന്നു.

മസാല ബോണ്ടിലെ നിക്ഷേപകരുടെ പൂർണ വിവരം പുറത്തുവിടണമെന്നാണു പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ബോണ്ട് വാങ്ങുന്നവരെക്കുറിച്ചു വിശദപഠനം നടത്താതെ പോയതാണോ, അതോ 9.72 ശതമാനമെന്ന കൂടിയ പലിശ നിരക്കിലുള്ള ഇടപാടിനു പിന്നിൽ രഹസ്യ ധാരണയുണ്ടോ എന്നതാണു ചോദ്യം.

ചെങ്കുളം, പള്ളിവാസൽ, പന്നിയാർ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുടെ നവീകരണത്തിനായി എസ്എൻസി ലാവ്‌ലിൻ കമ്പനിക്കു വഴിവിട്ടു കരാർ നൽകിയെന്നതാണു ലാവലിൻ കേസ്. പിണറായി വിജയനെ കേസിൽ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയുള്ള ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ സിബിഐ സമർപ്പിച്ച ഹർജി ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.

മസാല ബോണ്ട്, പ്രവാസി ചിട്ടി, ഇന്ധന സെസ്, മോട്ടോർ വാഹന സെസ്, നബാർ‌ഡ് വായ്പ എന്നിവ വഴി 9927 കോടി രൂപയാണ് ഇതുവരെ കിഫ്ബിക്കു ലഭിച്ചത്. അടുത്ത വർഷത്തെ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന് ഇപ്പോൾ കയ്യിലുള്ള ഇൗ തുക മതിയാകുമെന്നും ചെലവ് അധികരിച്ചാൽ മാത്രമേ അടുത്ത വർഷം അധിക വായ്പ എടുക്കേണ്ടി വരൂ എന്നും കിഫ്ബി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 42,363 കോടി രൂപയുടെ 533 പദ്ധതികൾക്ക് കിഫ്ബി അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

എന്താണ് മസാല ബോണ്ട് ?

രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ തന്നെ ബോണ്ടിറക്കി പണം സമാഹരിക്കുന്നതാണു മസാല ബോണ്ടുകൾ. രൂപയിൽ ബോണ്ടിറക്കുന്നതിനാൽ പണം സ്വീകരിക്കുന്നവരെ വിനിമയ നിരക്കിലെ വ്യത്യാസം ബാധിക്കില്ല. ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരവും രുചിവൈവിധ്യങ്ങളും രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണു രൂപയിലെ ബോണ്ടുകൾക്ക് ഇന്റർനാഷനൽ ഫിനാൻസ് കോർപറേഷൻ മസാല ബോണ്ട് എന്ന പേരു നൽകിയത്.

