കേരളത്തിലെ പല സ്ഥാനാർഥികൾക്കും അപരഭീഷണി

വയനാട്

രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് 2 അപരന്മാർ: കോട്ടയം എരുമേലി സ്വദേശി കെ.ഇ. രാഹുൽ ഗാന്ധിയും തമിഴ്നാട് കോയമ്പത്തൂർ സ്വദേശി കെ. രാഘുൽ ഗാന്ധിയും. കെ. രാഘുൽ ഗാന്ധി അഖില ഇന്ത്യ മക്കൾ കഴകം എന്ന പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർഥിയായാണെങ്കിൽ കെ.ഇ. രാഹുൽ ഗാന്ധി സ്വതന്ത്രനാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിനു ഡിവൈഎഫ്ഐ അംഗത്വമുണ്ട്.

അപരന്മാരെ തിരിച്ചറിയാൻ അവരുടെ പേരിനൊപ്പം അച്ഛന്റെയോ അമ്മയുടെയോ പേരുകൂടി ചേർക്കണമെന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ നിർദേശമുള്ളതിനാൽ കെ. രാഘുൽ ഗാന്ധി, S/o പി. കൃഷ്ണൻ എന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി കെ.ഇ, S/o വൽസമ്മ എന്നുമാണ് ഇവരുടെ പേരുകൾ ബാലറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക.

പാലക്കാട്

എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി എം.ബി. രാജേഷിന് 2 അപരൻമാർ. ഡിഷ് ആന്റിന ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന മണ്ണാർക്കാട് തെങ്കര സ്വദേശി രാജേഷ് പാലോളം, കപ്പും സോസറും ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന അത്തിപ്പൊറ്റ സ്വദേശി എം. രാജേഷ്.

പൊന്നാനി

എൽഡിഎഫ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥി പി.വി. അൻവറിനെതിരെ 2 പി.വി അൻവർമാർ രംഗത്ത് – അൻവർ പി.വി. ആലുംകുഴി, അൻവർ പി.വി. റസീന മൻസിൽ.

വെല്ലുവിളി ചെറുക്കാൻ എൽഡിഎഫിലെ അൻവർ പേരിനൊപ്പം വീട്ടുപേരു ചേർത്തു. ഇനീഷ്യൽ പേരിനു മുന്നിലാക്കി. ബാലറ്റിൽ പേരിങ്ങനെ – പി.വി.അൻവർ, പുത്തൻ വീട്ടിൽ.

യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ഇ.ടി. മുഹമ്മദ് ബഷീറിന് 3 അപരൻമാർ – മുഹമ്മദ് ബഷീർ കോയിശ്ശേരി, മുഹമ്മദ് ബഷീർ നെച്ചിയൻ, മുഹമ്മദ് ബഷീർ മംഗലശ്ശേരി.

പത്തനംതിട്ട

എൽഡിഎഫിലെ വീണാ ജോർജിന് ഭീഷണിയായി വി. വീണ എന്ന സ്വതന്ത്ര. ബാലറ്റിൽ വീണ ജോർജിന്റെ പേര് രണ്ടാമതും വി. വീണയുടെ പേര് അവസാനവുമാണ്. അരിവാൾ ചുറ്റിക നക്ഷത്രത്തോടു സാമ്യമുള്ള ഡിഷ് ആന്റിനയാണ് പി. വീണയുടെ ചിഹ്നം.

എറണാകുളം

എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പി. രാജീവിനൊപ്പം രാജീവ് നാഗൻ എന്നൊരാളും മൽസരത്തിനുണ്ട്. ഇതു പക്ഷേ, അപരൻ എന്നു പറയാനാവില്ല. അംബദ്കർ പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനാർഥിയാണു നാഗൻ.

കണ്ണൂർ

യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി കെ. സുധാകരന് 3 അപരൻമാരുണ്ട് – കെ.സുധാകരൻ s/o കുഞ്ഞിരാമൻ, കെ.സുധാകരൻ s/o കൃഷ്ണൻ, സുധാകരൻ പി.കെ. s/o കൃഷ്ണപിള്ള.

എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി പി.കെ. ശ്രീമതിക്ക് 2 അപരകൾ – പി.ശ്രീമതി w/o രവീന്ദ്രൻ, കെ.ശ്രീമതി w/o സുധീപ് കുമാർ സി.വി.

കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കണ്ണൂർ മണ്ഡലത്തിൽ കെ. സുധാകരന്റെ 2 അപരൻമാർക്കും കൂടി നേടിയത് 6985 വോട്ട്. സുധാകരൻ പരാജയപ്പെട്ടത് 6566 വോട്ടിനും.

കോഴിക്കോട്

യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി എം.കെ. രാഘവനെതിരെ സ്വതന്ത്രരായി 4 രാഘവൻമാർ. എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി എ. പ്രദീപ് കുമാറിന്റെ പേരിനോടു സാദൃശ്യമുള്ള 3 പേർ – പ്രദീപ്കുമാർ, പ്രദീപ്, പ്രദീപൻ എൻഡിഎയുടെ പ്രകാശ് ബാബുവിന് ഒരു അപരൻ.

വടകര

യുഡിഎഫിന്റെ കെ. മുരളീധരനെതിരെ 2 മുരളീധരന്മാർ. എൽഡിഎഫിന്റെ പി. ജയരാജനെതിരെ ഒരു ജയരാജൻ.

തിരുവനന്തപുരം

യുഡിഎഫിലെ ശശി തരൂരിനെ ‘ലക്ഷ്യമിട്ട്’ സ്വതന്ത്രനായി ടി. ശശി രംഗത്തുണ്ട്.

ആറ്റിങ്ങൽ

യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി അടൂർ പ്രകാശിനെതിരെ 2 അപരൻമാർ – പ്രകാശ് ജി. വീണാഭവൻ, പ്രകാശ് എസ്. കരിക്കാട്ടുവിള.