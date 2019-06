ബിനോയ് കോടിയേരിക്കെതിരായ പരാതിയിൽ ഉറച്ച് യുവതി

മുംബൈ ∙ ബിനോയ് കോടിയേരിക്കെതിരെയുള്ള പരാതിയിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതായി പീഡനക്കേസ് ഫയൽ ചെയ്ത യുവതി. എഫ്ഐആറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാനില്ലെന്നും നഗരപ്രാന്തമായ മീരാ റോഡിൽ താമസിക്കുന്ന യുവതി പറഞ്ഞു.

ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ഹാജരാകാൻ ബിനോയിയോട് ആവശ്യപ്പെടുമെന്നു മുംബൈ പൊലീസിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചു. പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിൽ സമൻസ് അയയ്ക്കുന്നതടക്കമുള്ള നടപടികളിലേക്കു കടക്കുമെന്നും സൂചിപ്പിച്ചു.

ബിനോയിയും യുവതിയും തമ്മിൽ തെറ്റിയതിനെത്തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം മുംബൈയിൽ പ്രമുഖരുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ഒത്തുതീർപ്പിനു ശ്രമിച്ചെന്നും അന്നത്തെ സാമ്പത്തിക സഹായ വാഗ്ദാനം ബിനോയ് ലംഘിച്ചതിനാലാണ് യുവതി കേസ് നൽകിയതെന്നുമാണ് അറിയുന്നത്. കുട്ടിയെ വളർത്താനും മറ്റു ചെലവുകൾക്കുമായി 5 കോടി രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ട് 2018 ഡിസംബറിൽ വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നതായാണ് വിവരം. അത് അവഗണിച്ചതോടെയാണത്രേ ഇൗ മാസം 13ന് എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.

ഡിസംബറിൽ അയച്ചെന്ന് പറയുന്ന വക്കീൽ നോട്ടീസിൽ തങ്ങൾ വിവാഹിതരാണെന്നാണ് യുവതി അവകാശപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ, ഇപ്പോഴത്തെ എഫ്ഐആറിൽ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് ആരോപണം. യുവതി ബ്ലാക്മെയിൽ ചെയ്യുകയാണെന്ന ബിനോയിയുടെ ആരോപണത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതേക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പറയാനാകില്ലെന്നും എഫ്ഐആറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണമെന്നുമാണ് ഒാഷിവാര പൊലീസ് സീനിയർ ഇൻസ്പെക്ടർ ശൈലേഷ് പാസൽക്കർ പറഞ്ഞത്.

ബ്ലാക്ക് മെയിലിങ് എന്ന് ബിനോയ്

തിരുവനന്തപുരം/ മുംബൈ ∙ യുവതി കേസ് നൽകി ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യുകയാണെന്ന് ബിനോയ് കോടിയേരി. പരാതിക്കാരിയെ പരിചയമുണ്ടെങ്കിലും പരാതി വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണ്. നേരത്തെ 5 കോടി രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 4 മാസം മുൻപു തനിക്കെതിരെ മറ്റൊരു പരാതിയും നൽകി. യുവതിക്കെതിരെ താനും പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കേസ് നിയമപരമായി നേരിടുമെന്നും പറഞ്ഞു.

ആയുർവേദ ചികിൽസയിൽ കഴിയുന്ന സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പ്രതികരിക്കാൻ തയാറായില്ല. യുവതി പണം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതായി ബിനോയിയുടെ പരാതി ലഭിച്ചിരുന്നതായി കണ്ണൂർ പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഏപ്രിലിൽ ഐജിക്കു ലഭിച്ച പരാതി എസ്പിക്കു കൈമാറി. അന്വേഷണ പരിധി സംബന്ധിച്ച സംശയമുണ്ടായിരുന്നതിനാലും തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തിരക്കിലായതിനാലും നടപടി വൈകി. ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

പരാതി ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പാർട്ടി

ന്യൂഡൽഹി ∙ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മകൻ ബിനോയ്ക്കെതിരെ തങ്ങൾക്ക് ഒൗദ്യോഗികമായി പരാതി ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നു പാർട്ടി ദേശീയ നേതൃത്വം. നേതൃത്വത്തിലെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിക്കു പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ലെന്നും വിഷയം പൊളിറ്റ്ബ്യൂറോ മുൻപു ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും നേതാക്കൾ സൂചിപ്പിച്ചു. വിഷയം ഒത്തുതീർക്കാൻ ശ്രമമുണ്ടായെന്നും അതിനു യുവതിയും കൂട്ടരും വഴങ്ങിയില്ലെന്നുമാണു സൂചന. ഒത്തുതീർപ്പു ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ബിനോയ് കേസ് കൊടുത്തതെന്നും പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. വിഷയം അവെയ്‌ലബ്ൾ പിബി ഇന്നലെ ചർച്ച ചെയ്െതന്നാണു സൂചന.

∙ 'പാർട്ടി ആരെയും സംരക്ഷിക്കില്ല. ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരായ കേസായതിനാൽ പാർട്ടിക്കൊന്നും ചെ‌യ്യാനാകില്ല. ആരോപണത്തിന്റെ ശരിതെറ്റു തെളിയിക്കേണ്ടതു വ്യക്തിയുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.' - വൃന്ദ കാരാട്ട് (പൊളിറ്റ്ബ്യൂറോ അംഗം)

English summary: Woman stick on to allegation against Binoy Kodiyeri