കല്ലട ബസിൽ പീഡനശ്രമം: ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ

തേഞ്ഞിപ്പലം (മലപ്പുറം) ∙ യാത്രക്കാരെ അർധരാത്രി വഴിയിൽ പിടിച്ചിറക്കി തല്ലിച്ചതച്ച കേസിലെ നടുക്കം മാറും മുൻപ് കല്ലട ബസിൽ വനിതാ യാത്രികയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം. മണിപ്പാൽ– തിരുവനന്തപുരം ബസിലെ രണ്ടാം ഡ്രൈവർ കോട്ടയം പുതുപ്പള്ളി സ്വദേശി ജോൺസൻ ജോസഫിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പിൻസീറ്റിൽ ഉറങ്ങുകയായിരുന്ന തന്നെ ഇയാൾ കടന്നു പിടിച്ചെന്നു തമിഴ്നാട് തിരുച്ചിറപ്പള്ളി സ്വദേശിയായ യുവതിയാണു പരാതി നൽകിയത്. വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ 1.30 നായിരുന്നു സംഭവം. പ്രതി മദ്യപിച്ചിരുന്നതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പരപ്പനങ്ങാടി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ഇയാളെ 14 ദിവസത്തേക്കു റിമാൻഡ് ചെയ്തു. ബസ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ്.

ബസ് കോഴിക്കോടു വിട്ടയുടൻ പ്രതി ലൈംഗികമായി ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നും ബഹളംവച്ചപ്പോൾ പിൻവാങ്ങിയെന്നുമാണു യുവതിയുടെ മൊഴി. മറ്റു യാത്രക്കാർ ഇടപെട്ടപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലം ചോദിക്കാൻ ചെന്നതാണെന്നായിരുന്നു വിശദീകരണം. ബഹളത്തെ തുടർ‍ന്ന് ബസ് ദേശീയപാതയിൽ കാക്കഞ്ചേരിയിൽ നിർത്തിയിട്ടു. സംഭവമറിഞ്ഞെത്തിയ നാട്ടുകാർ കൂടി ചേർന്നാണു ബസ് തേഞ്ഞിപ്പലം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ചത്. ഇതിനിടെ ബസിനു നേരെ കല്ലേറുമുണ്ടായി. അനധികൃതമായി യാത്രക്കാരെ കയറ്റിയതിന് ഈ ബസിനു കാസർകോട് തലപ്പാടിയിൽ വച്ച് മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പ് 5000 രൂപ പിഴ ചുമത്തിയിരുന്നു. ബസ് കേടായതിനെ തുടർന്നു പരാതി പറഞ്ഞ ഏതാനും യാത്രക്കാരെ കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ വൈറ്റിലയിൽ വച്ച് ജീവനക്കാർ ക്രൂരമായി മർദിച്ചതു വിവാദമായിരുന്നു.

തിങ്കൾ മുതൽ ബസ് സർവീസ് നിർത്തിവയ്ക്കും

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളുടെ പേരിൽ മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പ് ബസ് വ്യവസായം തകർക്കുകയാണെന്നാരോപിച്ച് ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് ബസ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ സംസ്ഥാനാന്തര സർവീസ് നിർത്തിവയ്ക്കുന്നു. പെർമിറ്റ് ലംഘനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ദിവസേന ബസുകളിൽ നിന്ന് 10,000 രൂപയോളം തട്ടിയെടുക്കുന്ന രീതി അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഗതാഗത മന്ത്രിയുമായി ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രതിഷേധമെന്ന് അസോസിയേഷൻ അറിയിച്ചു.

ഡ്രൈവറുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കണമെന്നു മന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ ബസിൽ യുവതിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഡ്രൈവർ ജോൺസൻ ജോസഫിന്റെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാൻ നിർദേശിച്ചതായി മന്ത്രി എ.കെ. ശശീന്ദ്രൻ അറിയിച്ചു. പരാതിയിൽ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. അരുണാചൽപ്രദേശിൽ റജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ബസിന്റെ പെർമിറ്റ്‌ കേരളത്തിൽ റദ്ദാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

വനിതാ കമ്മിഷനും കേസെടുത്തു

തിരുവനന്തപുരം ∙ പീഡന ശ്രമത്തിനു വനിതാ കമ്മിഷൻ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു. അധ്യക്ഷ എം.സി. ജോസഫൈന്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണു നടപടി. കല്ലട ബസ് ഉടമയെ കമ്മിഷൻ ആസ്ഥാനത്തു വിളിച്ചു വരുത്തി വിശദീകരണം തേടും. യാത്രയ്ക്കിടെ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനു പോലും ബസ് നിർത്തിക്കൊടുക്കാറില്ലെന്ന് പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യവും അന്വേഷിക്കും.

English summary: Kallada bus driver under arrest for rape attempt in bus.