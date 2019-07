ആന്തൂരിലെ കൺവൻഷൻ സെന്റർ ഈ ആഴ്ച അനുമതി നൽകിയേക്കും

കണ്ണൂർ ∙ പ്രവാസി വ്യവസായി സാജൻ പാറയിലിന്റെ ആന്തൂരിലെ പാർഥ കൺവൻഷൻ സെന്ററിന് അനുമതി നൽകാൻ ചീഫ് ടൗൺ പ്ലാനർ ശുപാർശ ചെയ്തു. നിലവിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ചാലുടൻ അനുമതി നൽകാവുന്നതാണെന്നാണു ശുപാർശ.



ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ചട്ടലംഘനങ്ങൾ 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പരിഹരിക്കുമെന്നു സാജന്റെ കുടുംബം അറിയിച്ചു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ച തന്നെ അനുമതി ലഭിച്ചേക്കും.

വളരെ ചെറിയ ചട്ടലംഘനങ്ങൾ മാത്രമാണു റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നത്. ഇതുപ്രകാരം ഏതാനും ശുചിമുറി അധികമായി നിർമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 1500 പേർക്കിരിക്കാവുന്ന കൺവൻഷൻ സെന്ററിൽ 21 ശുചിമുറികൾ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇതിൽ 7 എണ്ണം കുറവാണ്.

ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്കു കയറാനായി നിർമിച്ച റാംപിന്റെ നീളവും ചെരിവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതത്തിലെ വ്യത്യാസവും കുറയ്ക്കണം.

അധികമായി നിർമിച്ച ബാൽക്കണിയിലെ സ്ഥലവും കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനുള്ള നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കൺവൻഷൻ സെന്ററിൽ നടക്കുന്നത്. നിർമാണം പൂർത്തിയായാൽ വീണ്ടും ആന്തൂർ നഗരസഭയിൽ ഉടമസ്ഥാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായി അപേക്ഷ നൽകാം. പോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ചാൽ കൺവൻഷൻ സെന്ററിൽ പരിശോധന നടത്തുമെന്നും തൃപ്തികരമാണെന്നു കണ്ടാൽ അനുമതി നൽകുമെന്നും നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.

18 കോടി രൂപയോളം ചിലവിട്ടു നിർമിച്ച കൺവൻഷൻ സെന്ററിനു നഗരസഭ അനുമതി വൈകിപ്പിക്കുന്നതിൽ മനംനൊന്തു സാജൻ പാറയിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണു വിദഗ്ധ സംഘം പരിശോധന നടത്തി ചീഫ് ടൗൺ പ്ലാനർക്കു റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്.

English summary: Anthoor partha convention center supposed to get permission this week