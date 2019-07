അഭിമന്യു സ്മാരകം: അനിഷ്ടസംഭവങ്ങളൊഴിവാക്കാൻ അധികാരികൾ

കൊച്ചി∙ കൊല്ലപ്പെട്ട അഭിമന്യുവിന്റെ സ്മാരകം മഹാരാജാസ് കോളജിൽ ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോൾ അനിഷ്ടസംഭവങ്ങളുണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന് സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണറും കലക്ടറും ഉറപ്പാക്കണമെന്നു ഹൈക്കോടതി. കോളജിൽ എന്തു നടക്കുന്നു എന്ന് ജില്ലാ കലക്ടറും പൊലീസ് മേധാവിയും റിപ്പോർട്ട് നൽകണം. പൊലീസിന്റെ പ്രവർത്തനം പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ നിർദേശ പ്രകാരം വേണം. പൊലിസ് അതിക്രമത്തെ കുറിച്ചു പരാതി ഉയരാൻ സാഹചര്യമൊരുക്കരുതെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.



നിർമാണത്തിന് അപേക്ഷ കിട്ടിയില്ലെന്നു കൊച്ചി കോർപറേഷൻ അറിയിച്ചു. സർക്കാർ ഭൂമിയിൽ നിർമാണത്തിന് അപേക്ഷ വയ്ക്കേണ്ടതില്ലെന്നു സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ അറിയിച്ചു. നിർമിച്ച സ്മാരകം മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിർമാണ ചട്ടപ്രകാരം ‘കെട്ടിട’ത്തിന്റെ നിർവചനത്തിൽ വരുമോ എന്നു പരിശോധിക്കുമെന്നു കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

ക്യാംപസിൽ വിദ്യാർഥി നേതാക്കളുടെ സ്മാരകം നിർമിക്കാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു വിദ്യാർഥികളായ കെ. എം. അംജദ്, കാർമൽ ജോസ് എന്നിവർ നൽകിയ ഹർജിയാണു ജസ്റ്റിസ് കെ. വിനോദ് ചന്ദ്രൻ, ജസ്റ്റിസ് വി. ജി. അരുൺ എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പരിഗണിച്ചത്. ബന്ധപ്പെട്ട നിവേദനങ്ങൾ പരിഗണിച്ചു സ്മാരകം നീക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

എന്നാൽ, സ്മാരക നിർമാണത്തിനെതിരെ കലക്ടർക്കും കൊച്ചി നഗരസഭയ്ക്കും നിവേദനം നൽകിയതു കെഎസ്‌യു നേതാക്കളാണെന്നു കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സ്മാരക നിർമിക്കുന്നതിൽ ക്യാംപസ് ഫ്രണ്ടിന് എതിർപ്പുണ്ടെന്നു ഹർജിക്കാർ പറയുന്നെങ്കിലും നിവേദനങ്ങളിൽ അതെക്കുറിച്ചു പരാമർശമില്ല. ഒരു സംഘടന മറ്റൊരു സംഘടനയുടെ സ്മാരക നിർമാണം എതിർക്കുകയാണെന്നും രേഖകളിൽ വരാൻ അവർ താൽപര്യപ്പെടുന്നില്ലെന്നും വ്യക്തമാണ്. ആ സംഘടനയെ ഹർജിയിൽ കക്ഷി ചേർത്തിട്ടുമില്ല. ഹർജിക്കാർ മറ്റാരുടെയോ താൽപര്യത്തിനു കോടതിയെ സമീപിച്ചതാണെന്നു വ്യക്തമാണെന്നു കോടതി പറഞ്ഞു.

കുറച്ചുകാലമായി നിർമാണം നടക്കുകയാണെന്നു ചിത്രങ്ങളിൽ കാണാം. പക്ഷേ, ഹർജിക്കാർ ഇതുവരെ അധികൃതരെ സമീപിച്ചില്ല. കലക്ടർക്കും നഗരസഭയ്ക്കും മുന്നിൽ നിവേദനങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ആരും പ്രിൻസിപ്പിലിനെ സമീപിച്ചിട്ടില്ല. അക്രമസാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക ഉന്നയിക്കുന്ന ഹർജിയിൽ പൊലീസിനെ കക്ഷി ചേർത്തിട്ടില്ലെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയെ കക്ഷിചേർത്താണു കോടതി നിർദേശം.

